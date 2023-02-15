20 bin 440 depremzedeye psikososyal destek verildi

AA

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, 10 ili etkileyen afetin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, depremzede ve yakınlarının psikososyal sağlığının korunması ve destek sağlanabilmesi için harekete geçildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığınca yürütülen psikososyal destek hizmetleri kapsamında, afet bölgesinde çalışanların yanı sıra diğer 71 ilden gönüllü ve eğitimli personel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, depremin yaşandığı illerde görevlendirildi ve saha çalışmalarına başladı.

Psikososyal destek çalışmaları doğrultusunda, öncelikle ihtiyaç tespiti, depremzede ve yakınlarına psikolojik ilk yardımın yanında olası risk faktörlerinin belirlenmesi, bireysel görüşme, psikoeğitim, grup çalışmaları, sevk ve yönlendirmeler yapıldı.

Psikososyal destek ekiplerinde yer alan psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimci toplam 221 personel deprem bölgesinde afetzedelere hizmet sunuyor.

Ekipler tarafından, depremin yaşandığı illerde şu ana kadar çadır kentler, yurtlar, misafirhaneler, oteller, konutlarda bulunan 4 bin 92 aile ziyaret edildi. Bu kapsamda 4 bin 274 kişiyle bireysel psikososyal görüşme yapıldı.

Afet bölgesinde kurulan çadır ve diğer toplu yaşam alanlarının yanı sıra binaları zarar görmemiş afetzedeler de ziyaret edilerek, psikososyal destek hizmeti verildi.

"71 İLDE 16 BİN 166 KİŞİYLE PSİKOSOSYAL GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Sağlık Bakanlığınca, afet bölgesi dışında diğer illerdeki hastanelerde tedavi olan veya yurt, misafirhane ve otellere yerleştirilen depremzedelere de psikiyatrik muayene ve psikososyal destek hizmetleri sunuldu.

Bu çerçevede görevlendirilen 1320 psikososyal destek personeli, 71 ildeki 16 bin 166 depremzedeyle psikososyal görüşmeler gerçekleştirdi.

Böylece, şu ana kadar afet bölgesindeki ve diğer illerdeki toplam 20 bin 440 depremzedeye psikososyal destek hizmeti verildi.

ÖNERİLEN VİDEO