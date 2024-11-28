Sağlık Bakanlığına bağlı HPV Bölge Laboratuvarı sayısı 12'ye çıkarılacak

Sağlık Bakanlığınca, rahim ağzı kanserinin (serviks) gelişmesinden sorumlu olan Human Papilloma Virüs (HPV) testlerinin ücretsiz yapılabildiği Ulusal ve Bölgesel HPV Laboratuvar sayısı, yıl sonuna kadar 7'den 12'ye çıkarılacak.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, rahim ağzı kanseri, en sık görülen kanser türleri arasında dünyada dördüncü, Türkiye'de ise onuncu sırada yer alıyor.

En son yayımlanan resmi verilere göre, Türkiye'de rahim ağzı kanserinin görülme sıklığı yüz binde 4,5 olarak gerçekleşiyor ve bir yılda 2 bin 300'den fazla kadına, rahim ağzı kanseri tanısı konuluyor.

Rahim ağzı kanseri önlenebilen ya da erken teşhis edildiğinde yüksek oranda tedavi edilebilen bir kanser türü olarak tanımlanıyor. Human Papilloma Virüs (İnsan Papilloma Virüsü-HPV) ile ilişkili en yaygın hastalık olan rahim ağzı kanserinin neredeyse tümü HPV enfeksiyonu nedeniyle gelişiyor. Bu nedenle HPV'nin tespiti, kanserin erken teşhisini kolaylaştırıyor.