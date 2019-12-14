Sağlık Bakanlığı tercih başvurusu nasıl yapılır? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Büyük bir heyecanla beklenen Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih başvuruları dün itibarıyla başladı. Sağlıkçılar KPSS puanına göre ve ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı başvuru şartları nelerdir?

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri KPSS-2019/7 tercih kılavuzuna göre yapılacak. Elektronik ortamda alınacak tercihler için ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarında öğrenim görmüş adayların 17 Aralık Salı günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekecek.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasındaki duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte istenilen belgeleri iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecekler. 17 Aralık itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.

Yüksek lisans veya doktora mezunu Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına herhangi bir başvuru yapmayacaklar.

Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH BAŞVURU EKRANI

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU



SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Atama yapılacak 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşacak.