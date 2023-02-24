SAĞLIK ÇALIŞANI MAZERET ATAMALARI

Öte yandan Bakan Koca bölgeden atanmak isteyen sağlık çalışanları için de tayin ve görevlendirmelerin başlayacaağını söyledi. Bakan Koca, "Bir diğer düzenlemeyi, görev yeri halen deprem bölgesi olup, başka bir ile atanmak isteyen sağlık çalışanlarının başvuruları için yaptık. Bu arkadaşlarımızın görevlendirme ve tayin talebi başvuruları 'Personel Bilgi Sistemi' üzerinden alınacaktır. Başımız eğilmeyecek, devlet ve millet gücüyle şehirler ayağa kalkacak" diye konuştu.