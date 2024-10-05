Normal Doğum Eylem Planı, anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik çalışmalar çerçevesinde hayata geçirildi.

Plandan derlenen bilgilere göre, tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarının azaltılması ve anne-bebek sağlığı açısından etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış normal doğumun özendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, doğum yapılan kamu, üniversite ve özel hastanelerin tümüne "Gebe Okulu" kurma zorunluluğu getirilecek. Bu hastanelerde "Anne Dostu Hastane" ünvanını almak için gerekli fiziki standartların oluşturulması sağlanacak.

Anne adaylarının, gebelikten doğuma uzanan tüm süreçlerde bilimsel olarak kanıtlanmış en doğru bilgilere ulaşabilmesi amacıyla "Annelik Yolculuğu" mobil uygulaması hayata geçirilecek. Gelecek aylarda tanıtımı yapılacak uygulama sayesinde anne adayları merak ettiği tüm sorulara cep telefonlarından kolaylıkla erişebilecek.

Eylem planıyla anne adaylarına, gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgilendirmeler yapılacak, var olan eğitim faaliyetlerinin kapsamının genişletilmesi, daha çok kişiye ulaşması sağlanacak.

Halihazırda verilen ebelik eğitimleri daha güçlü bir yapıya kavuşturulacak. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile ebeler, tıbbi hatalı uygulamalar konusunda bilgilendirilecek.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Annelik Yolculuğu" kitabı dijital olarak toplumun erişimine açılacak. Kitaba yönelik hazırlanan videolar, aile hekimlikleri ve Gebe Okulları'nda da kullanılacak, ayrıca e-Nabız'a entegre edilecek.

TÜRKİYE'DE SEZARYEN ORANLARI ALARM VERİYOR

Bakanlığın, en güncel verileri temsil eden "2022 Sağlık İstatistikleri Yıllığı" verilerine göre, Türkiye'de sezaryen ameliyatı oranı Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) makul kabul ettiği yüzde 15 sınırının çok üzerinde seyrediyor, neredeyse her iki çocuktan biri sezaryenle doğuyor.

Devlet, üniversite ve özel tüm hastanelerde toplam sezaryen ameliyatların hastane doğumları içindeki oranı 2022'de yüzde 62,8 olarak belirlenirken, bu oran 2021'de yüzde 60,9, 2020'de ise yüzde 59,6 olarak kayıtlara geçti.

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ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE SEZARYEN ORANI YÜZDE 75'E ULAŞTI

Devlet hastanelerinde sezaryen ameliyatların hastane doğumları içindeki oranı 2020'de yüzde 42,8, 2021'de yüzde 44,6 olurken, bu oran 2022'de 46,4'e yükseldi.