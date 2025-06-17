Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı, "Risk Esaslı Denetim Sistemi"ni hayata geçirdi | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı, "Risk Esaslı Denetim Sistemi"ni hayata geçirdi

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Risk Esaslı Denetim Sistemi"ni hayata geçirdiklerini belirterek, "REDES, sağlık hizmeti sunumunda karşılaşılabilecek, insan sağlığı ve mali açıdan risk oluşturabilecek durumları veri analiz yöntemiyle tespit ederek söz konusu risklerin önlenmesine yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 21:07 Güncelleme: 17.06.2025 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık Bakanlığı, "Risk Esaslı Denetim Sistemi"ni hayata geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlıkça yürütülen rutin denetimlere ek olarak büyük bir dijital denetim seferberliğini başlattıklarını aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu doğrultuda, Teftiş Kurulumuz denetime ilişkin yeni yöntem ve teknikler geliştiriyor. Etkinliği ve verimliliği artıran dijital teftiş sistemlerini hizmete sunuyor. Yeni dönemde yüzde 90'ın üzerinde başarı oranına sahip Yeni Nesil Teftiş Sistemi olan 'Risk Esaslı Denetim Sistemi'ni (REDES) hayata geçirdik. REDES, sağlık hizmeti sunumunda karşılaşılabilecek, insan sağlığı ve mali açıdan risk oluşturabilecek durumları veri analiz yöntemiyle tespit ederek söz konusu risklerin önlenmesine yardımcı oluyor."

        "440 SAĞLIK YÖNETİCİSİNE EĞİTİM VERİLDİ"

        Memişoğlu, bu kapsamda 81 ilde 210 REDES temsilcisinin bulunduğuna dikkati çekerek, merkez ve saha yöneticilerine tanımlanan yönetici ekranları aracılığıyla riskli bölgelerinin tespit edildiğini vurguladı.

        REKLAM

        Yeni modelle denetim faaliyetlerinde dijital imkanların daha etkin biçimde kullanıldığını kaydeden Memişoğlu, "Olası risklerin önüne geçilmesi sağlanıyor ve teftiş süreci hızlandırılıyor. 5 Aralık 2024 tarihinde çıkarılan yönerge kapsamında REDES'in eğitim faaliyetlerine 81 ilimizde devam ediyoruz. Bugüne kadar 39 farklı ilde toplam 440 sağlık yöneticisine eğitim verildi. REDES'te izlenen yöntemlerin tanıtımı yapılarak hem bu alanda farkındalık oluşturuldu hem de olası risklere karşı caydırıcılık artırıldı." ifadelerini kullandı.

        Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanı Memişoğlu'nun talimatıyla tüm sağlık kuruluşlarında dijital denetimler başlatıldı.

        Cumhurbaşkanlığının "Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesine" dair genelgesi kapsamında sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun şekilde sunulması amaçlanıyor.

        Teftiş Kurulu, denetime ilişkin yöntem ve tekniklerini geliştirerek, etkinliği ve verimliliğin artırmayı hedefliyor.

        REDES'te izlenen yöntemlerin tanıtımı yapılarak farkındalık ve caydırıcılık sağlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        "Tam kontrol bizde"
        "Tam kontrol bizde"
        17 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        17 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        Szymanski'ye İtalyan kancası!
        Szymanski'ye İtalyan kancası!
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        Erkek arkadaşının ofisine ateş açtı! Kendini vurmaya çalıştı
        Erkek arkadaşının ofisine ateş açtı! Kendini vurmaya çalıştı
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Habertürk Anasayfa