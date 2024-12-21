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        Haberler Bilgi Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak! 26 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kılavuzu ve kadro dağılımı açıklandı mı?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak! 26 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kılavuzu ve kadro dağılımı

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre eleman temininde güçlük çekilen yerlere personel alımı yapılacak. Farklı meslek gruplarından yapılacak bu alımlarda başvuru takviminin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 13:58 Güncelleme: 21.12.2024 - 13:58
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        • 1

          Sağlık Bakanlığı, istihdam edilmek üzere 26 bin 673 personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Sağlık sektöründe görev almak isteyen binlerce kişi, detayların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki 26 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kılavuzu ve kadro dağılımı açıklandı mı?

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

          1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

          Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı

          SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

          Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kılavuzun yayımlanmasıyla başvuru tarihleri de belli olacak. Geçtiğimiz yıllar ÖSYM tarafından belirlenen kılavuzla başvurular alınmıştı. Bu yılda ÖSYM kılavuzuyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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