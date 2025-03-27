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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı onaylı uygulamayla doktorlar hastalarını uzaktan tedavi edebilecek - Haberler | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı onaylı uygulamayla doktorlar hastalarını uzaktan tedavi edebilecek

        Bursa'da bir yazılım şirketi, doktorların ve uzmanların sağlık hizmetlerini uzaktan verebilmesini sağlayan yapay zeka destekli bir teknoloji geliştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:45
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        Doktorlar hastalarını uzaktan tedavi edebilecek
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        Sağlık Bakanlığınca onaylanan "Doktor Evinizde" adlı dijital uygulama sayesinde kullanıcılar, hastaneye gitmeden istediği doktordan randevu alıp şikayetlerini anlatabilecek.

        Cep telefonu ya da bilgisayardan hastasıyla çevrimiçi görüşen doktorlar, uygun reçeteyi yazarak hastalığın tedavisinde yardımcı olacak.

        Sağlık sigortalarının geçerli olduğu, aynı zamanda e-Reçete, e-Nabız gibi sistemlerle, laboratuvarlar, görüntüleme, tanı ve işitme cihazı merkezleriyle entegre olan uygulama, sağlık giderlerini, trafiği, hastane yoğunluğunu azaltacak. Uygulama, hem hastaya hem de doktora zamandan tasarruf ve kolaylık sağlayacak.

        Teracity Yazılım Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, "Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik"in yayımlanmasının ardından doktorların, uzmanların sağlık hizmetlerini uzaktan verebilmesini sağlayan bir teknoloji geliştirmeyi düşündüklerini söyledi.

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        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Bilişim Konseyi Başkanı da olan Akın, yaklaşık 2 yılda geliştirilen "Doktor Evinizde" adlı uygulamayla doktorların sağlık hizmetlerini uzaktan verebilmesini sağladıklarını dile getirdi.

        Akın, hem mobil hem masaüstü versiyonu bulunan uygulamanın detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Kişiler, 'doktorevinizde.com' yazdığında ya da telefonuna uygulamayı indirdiğinde karşılarına bir hizmet geliyor. Orada doktorlar ya da psikolog, diyetisyen, fizyoterapist gibi uzmanlar var. Bunları görüyor, isterse fiziki olarak yakın olan doktoru seçebildiği gibi kendisinden çok uzakta bir doktoru da seçebiliyor. Randevu takvimini, boş olduğu saatleri görüyor ve randevusunu oluşturuyor. Randevusu geldiğinde çevrimiçi görüşmesini yapıyor. Uygulama, e-Reçete, e-Nabız, rapor gibi unsurlara entegre. Böylelikle doktor buradan reçete de yazabiliyor. Daha sonra isterse bir kontrol randevusu verebiliyor ya da fiziki bir görüşmeye ihtiyacı varsa hastaneye, muayenehanesine davet edebiliyor."

        "DOKTOR VE HASTA MAHREMİYETİ GÜVENLİ OLARAK SAĞLANIYOR"

        Sağlık Bakanlığının 40'tan fazla kriterini sağlayarak Sağlık Bakanlığından onay aldıklarını ve böylece güvenli bir teknoloji ortaya koyduklarını belirten Akın, "Hem kişisel veriler hem de sağlık verileri, kesinlikle yurt dışına gitmeden tamamen Türkiye'deki sunucular üzerinde tutuluyor. Kesinlikle bir kayıt işlemi yapılmıyor. Doktor ve hasta mahremiyeti güvenli olarak sağlanıyor. Doktorlar, her ortamda bu görüşmeyi yapamıyor. İl Sağlık Müdürlüklerinin onayladığı cihazlardan ve ortamlardan yapabiliyor. Dolayısıyla tamamen güvenli bir görüşme gerçekleşiyor" ifadesini kullandı.

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        Akın, laboratuvarlar, görüntüleme ve tanı merkezleri ile işitme cihazı merkezlerini de sisteme entegre ettiklerini anlatarak, "Mobil tahlil merkezlerini de uygulamaya alacağız. Dolayısıyla kişilerin ayağına bir tahlil sistemi de gönderebileceğiz. Yani kan tahlilini bulunduğu ortamda, evinde ya da ofisinde yapabiliyor olacak. Röntgen de çekilebilecek. Bir sonraki aşamada, kişiler uygulamadan sağlık ürünlerini elde etme imkanına sahip olacak" diye konuştu.

        Uygulamadan yapılacak işlemlerin sağlık sigortası kapsamında olacağı bilgisini veren Akın, "Tamamlayıcı sağlık, özel sağlık, online sağlık ve SGK da bir kısım kapsama almaya başladı. Özellikle SGK'nin bu online hizmetleri bütünüyle kapsama altına almasını bekliyoruz. Çünkü aynı zamanda SGK'nin da devletin de sağlık giderleri anlamında maliyetlerine çok büyük katkı sunan bir yapı bu" dedi.

        Doktorları ve uzmanları uygulamaya almaya başladıklarını ifade eden Akın, şunları kaydetti: "Hedefimiz, 2025 yılı içinde 2 bin 500 doktor ve uzmana ulaşmak, 81 ilde laboratuvar, tanı ve görüntüleme merkezi, işitme merkezi, evde bakım merkezleri ve hatta tüp merkezlerini de dijital sağlık sisteminin içine almak. Dolayısıyla aslında uçtan uca bir sağlık hizmetini uzaktan verebilen bir yapıyı Türkiye'nin önüne koyacağız. Amacımız, sadece Türkiye'de kalmak değil tabii, bunu dünya pazarına açmayı hedefliyoruz."

        "TÜRKİYE'NİN SAĞLIK HİZMETİ İHRACATINI ARTIRACAK"

        Akın, belli düzeydeki hastalıkların hastaneye gitmeden teşhis ve tedavi edilebilmesinin önemini vurgulayarak, "Kişi hastaneye gittiğinde bulaşıcı hastalığı daha çok yayıyor. Bu açıdan da uzaktan sağlık sistemi, inanılmaz bir fayda sağlıyor. Bir Türk yurt dışına gittiğinde ya da yurt dışında yaşayan vatandaşlar, sağlık hizmetiyle ilgili çok sıkıntı yaşıyor. Artık oradan çok rahatlıkla bağlanarak Türkçe konuşan bir doktordan hizmet alabilirler" değerlendirmesinde bulundu.

        "Doktor Evinizde"ye ticari bakmadıklarını belirten Akın, "Bunu, sosyal yönüyle Türkiye'nin hizmetine, sağlık sektörüne önemli katkılar koyacak, Türkiye'nin sağlık hizmeti ihracatını artıracak önemli bir platform olarak görüyoruz. Bu ülkeden çıkan, marka olacak önemli bir unicorn olma hedefindeyiz. Bu anlamda ülkeye kazandıracağımız bir değer olarak görüyoruz" dedi.

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