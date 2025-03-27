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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan SUT'ta yapılan değişikliğe ilişkin açıklama | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı'ndan SUT'ta yapılan değişikliğe ilişkin açıklama

        Sağlık Bakanlığı, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişiklikle biri geleneksel tıbbi ürün, biri özel amaçlı kullanılan tıbbi mamanın geri ödeme listesine alındığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 14:23 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:23
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        Sağlık Bakanlığı'ndan SUT'ta yapılan değişikliğe ilişkin açıklama
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        Bakanlıktan 25 Mart 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" hakkındaki düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamaya göre, son olarak 1'i geleneksel bitkisel tıbbi ürün (GBTÜ), 1'i özel amaçlı tıbbi mama, 5'i kanser tedavisinde, 11'i ise farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan 16 ilaç geri ödeme listesine girdi.

        AA'nın haberine göre, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde geri ödeme listesindeki ilaçlar yeniden güncellendi.

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        Listeye eklenenler arasında halk arasında "tavşan memesi" olarak bilinen bitkiden (Ruscus aculeatus L.) elde edilen ürün de bulunuyor. Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (GBTÜ) ruhsatı bulunan ürün, kronik venöz yetmezliğe eşlik eden ödem ve semptomlarının tedavisinde hekim reçetesiyle kullanılıyor.

        Geri ödeme listesine, özel beslenme gerektiren şartlarda özel tıbbi amaçlı gıda olarak yine hekim reçetesiyle kullanılan bir ürün de eklendi.

        Kanser tedavisinde kullanılan 5 ilaç daha Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan son değişiklikle geri ödeme listesine eklendi. Bu ilaçlardan 3'ü bir tür kemik iliği kanseri olan multiple myelom, 1'i prostat, 1'i ise cilt kanseri tedavisinde kullanılıyor.

        Davranışı, duyguları ve öğrenme süreçlerini etkileyen bir tür gelişimsel bozukluk olarak tanımlanan Otizm ve Smith-Magenis Sendromu'nda kullanılan bir ilaç da geri ödeme listesindeki yerini aldı.

        Listede ayrıca, şizofreni tedavisinde, böbrek hastalığında, HIV tedavisinde ve vücuttaki çok sayıda organ ve dokuyu etkileyebilen bir hastalık olan Transtiretin Amiloidoz tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor.

        DÜZENLEMEYLE BAZI İLAÇLARIN ENDİKASYONU GENİŞLETİLDİ

        Listedeki bazı ilaçlarda ise geri ödeme kapsamına alınan endikasyonlar (bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi biçimde uygun olacağını veya bir operasyonun hangi koşullarda gerekli olduğunu ifade eden bir terim) genişletildi.

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        Bu kapsamda bir ilacın kalbin yeterli miktarda kan pompalayamadığı durumlarda doku ve organlar kanla beslenemediğinde aniden ortaya çıkan, yaşamı etkileyen bir durum olarak tanımlanan kardiyojenik şok tedavisinde geri ödemesinin yapılmasına karar verildi.

        Listede daha önce var olan bir ilacın kullanım şartı, 18 ve üstü yaştaki kronik iltihaplı bir cilt hastalığı olan atopik dermatit hastalarının kullanımına sunuldu.

        AİLE HEKİMLERİNİN İLAÇ RAPORLARININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

        SUT'ta yapılan düzenlemeyle aile hekimlerince reçete edilebilen ve geri ödeme listesinde yer alan ilaçların sayısı artırıldı.

        Aile hekimliği ve iç hastalıkları uzmanlarınca düzenlenebilen ilaç raporlarının kapsamı genişletildi. Bazı tansiyon ilaçları, suni gözyaşı ve göz damlaları, cilt hastalıklarında kullanılan şampuan ve kremler, belirlenen sürelerde aile hekimlerince raporsuz reçete edilebilecek.

        Bazı kan sulandırıcıların, çölyak hastalığında kullanılan mama ve gıdaların, mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerjik rinit tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, lipid düşürücü ilaçların (ilgili uzman hekimlerce koyulan ilk tanı sonrasında) rapor yenilemeleri aile hekimliği uzmanlarınca yapılabilecek. Rapora bağlı olarak tüm aile hekimleri tarafından reçetelendirilebilecek.

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        Bakanlığın açıklamasına göre, aile hekimlerinin verebilecekleri rapor ve reçetelendirebilecekleri ilaçlara ilişkin şu düzenlemeye gidildi: "Aile hekimleri, ilk 24 ay sonrası klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban raporu çıkarabilecek. Aile hekimleri, raporlu dabigatran, rivaroksaban, edoksaban ve apiksaban içeren ilaçları 12 ay reçete edebilecek.

        Çölyak hastalarının kısıtlı diyetleri sebebiyle hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formüllü un içeren mamul ürünler (makarna, şehriye, bisküvi, çikolata, gofret gibi...) için ikinci ve sonraki raporlarını aile hekimliği uzmanları düzenleyebilecek.

        Nasal kortikosteroid preparatları, 2-5 yaş grubu hastalarda (2 ve 5 yaş grubu dahil) aile hekimleri reçete edebilecek. Rosuvastatinin 20 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, atorvastatin, simvastatin ve pravastatinin 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, fluvastatinin 80 mg ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonları dahil) ilk 24 ay raporunun devam raporlarını aile hekimliği uzmanları düzenleyebilecek. Siklosporin içeren immünsupresif göz damlaları aile hekimlerince raporsuz olarak bir yıl süreyle her reçetede ayda en fazla bir kutu olacak şekilde reçete edilebilecek.

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        Ketokonazol şampuan aile hekimlerince reçete edilebilecek. Eritromisin+Isotretinoin / Eritromisin+Tretionin / Eritromisin+ Benzoilperoksit (Topik formları dahil) / Klindamisin+Benzoilperoksi aile hekimlerince ara verilmeksizin sadece 3 aylık süre içinde reçetelenmesi halinde bedeli Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacak.

        Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları raporsuz olarak ayda en fazla bir kutu olarak aile hekimlerince reçete edilebilecek."

        SUT'TA YAPILAN BAZI İBARE DEĞİŞİKLİKLERİ VE EKLEMELER

        Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan başlıca diğer ibare değişiklikleri ve eklemeler kapsamında "üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri" ibareleri yeni tebliğ ile "üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucuları" şeklinde değiştirildi.

        Parenteral demir preparatlarıyla ilgili düzenleme kapsamında parenteral demir preparatları rapor düzenleyebilecek branşlara, anestezi ve reanimasyon branşı da eklendi.

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