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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı'ndan "Doğal Olan Normal Doğum" farkındalık kampanyasına ilişkin açıklama | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı'ndan "Doğal Olan Normal Doğum" farkındalık kampanyasına ilişkin açıklama

        Sivasspor'un Fenerbahçe ile yaptığı maçın öncesinde sahaya "Doğal olan normal doğum" pankartıyla çıkması kamuoyunda tepkilere yol açtı. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 14:55 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:58
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        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
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        Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir" denildi.

        Sivasspor, Fenerbahçe ile yaptığı maç öncesi sahaya 'Doğal olan normal doğum' pankartıyla çıkmıştı
        Sivasspor, Fenerbahçe ile yaptığı maç öncesi sahaya 'Doğal olan normal doğum' pankartıyla çıkmıştı

        SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlıklı Çözüm" sosyal medya hesabından, "Doğal Olan Normal Doğum" farkındalık kampanyasına ilişkin açıklama yapıldı.

        Normal doğumun fizyolojik bir süreç, sezaryenin ise ancak tıbbi gereklilik durumunda başvurulan cerrahi bir yöntem olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye'de her 100 doğumun 61'i sezaryen ile olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ise bu oranın yüzde 10-15 aralığında kalmasının hem anne hem de bebek sağlığı açısından daha uygun olduğunu belirtmektedir" bilgisine yer verildi.

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        Bilimsel araştırmaların da normal doğumun anneler açısından daha hızlı iyileşme süreci, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az doğum sonrası komplikasyonla ilişkili olduğunu gösterdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bebek açısından normal doğum, anneyle erken ve güvenli temas, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve solunum problemlerinin daha az görülmesi gibi önemli avantajlar sağlamaktadır. Gereksiz sezaryen müdahaleleri, kadınların doğurganlık kapasitesini olumsuz etkileyebilmekte ve sonraki gebeliklerde çeşitli risklerin artmasına neden olabilmektedir. Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta, bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir."

        NE OLMUŞTU?

        Sivasspor'un Fenerbahçe ile yaptığı maç öncesi sahaya ‘Doğal olan normal doğum' pankartıyla çıkması tepkilere neden olmuştu. Söz konusu tepkilerin sorulması üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Futbol maçlarına sadece erkekler mi geliyor?" yanıtını vermişti.

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