Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!

Sağlık Bakanlığı, güneşin zararlı etkilerinden korunma konusunda vatandaşları uyardı. Bozulan çevresel faktörlerin de etkisiyle son yıllarda cilt kanserlerinde artış gözlenebileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, cilt kanserleri başlıca üç türde görülüyor:

Bazal Hücreli Karsinom (BHK), Skuamöz Hücreli Karsinom (SHK) ve Melanom.

BHK ve SHK, cilt kanserlerinin en yaygın türleri olup genellikle güneşe maruz kalan bölgelerde görülüyor. Melanom ise cilt kanserlerinin en tehlikeli türü olarak biliniyor.

Erken teşhis, cilt kanserinde hayati önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı, cildi düzenli olarak kontrol etme alışkanlığı geliştirilmesini öneriyor. Ciltte yeni lekeler, mevcut çiller veya benlerde değişiklikler olduğu fark edildiğinde derhal bir doktora başvurulması gerektiğinin altını çiziyor.

"CİLT KANSERİ RİSKİNE KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Sağlık Bakanlığı, hemen herkesin benleri olduğunu ve bu benlerin genellikle zararsız olduğunu belirtiyor. Ancak bir ben farklı görünüyorsa veya 25 yaşından sonra yeni bir ben ortaya çıkıyorsa doktora başvurulması öneriliyor. Ciltteki değişiklikleri dikkatle gözlemlemek ve herhangi bir anormallik fark edildiğinde doktora danışmak büyük önem taşıyor.

Güneşten korunmak için sadece güneş koruyucu krem kullanmak yeterli olmuyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde güneş altında bulunmaktan kaçınılması ve koruyucu giysiler, şapkalar ve gözlükler kullanılması ve güneş koruyucu kremlerin de dışarı çıkmadan 30 dakika önce sürülmesi ve 2-3 saatte bir yenilenmesi gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların bu önlemleri alarak özellikle yaz aylarında güneşten korunma olasılıklarını artırabileceğini ve cilt kanseri riskini önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor.

Cilt kanserine karşı bilinçlenmek ve gerekli önlemleri almak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için büyük önem taşıyor.