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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı'na 8 bin sürekli işçi alınacak

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık Bakanlığı'na 8 bin sürekli işçi alınacak

        Sağlık Bakanlığı, personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi alınacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 06:05 Güncelleme: 23.02.2024 - 06:07
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        Sağlık Bakanlığı'na 8 bin sürekli işçi alınacak
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        Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak.

        Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

        AA'nın haberine göre; sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları şöyle:

        Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı (84), biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı (127), elektrikçi (Genel) 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı (143), inşaat boyacısı (64), klinik destek elemanı (600), güvenlik görevlisi (3 bin 250), marangoz (32), oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi (2), oto elektrikçisi (2), otomotiv kaportacısı (2), temizlik görevlisi (3 bin 550).

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