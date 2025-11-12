Habertürk
        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2025: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi canlı yayın nasıl ve nereden izlenir?

        Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle ekranı! Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi nereden izlenir?

        Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2.764 sürekli işçi alımı kurası için beklenen gün geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kura çekimi, 12 Kasım Çarşamba bugün gerçekleştirilecek. Bu noktada Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Noter huzurunda yapılacak kura sonucunda belirlenen asil ve yedek adaylar https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi nereden izlenir? İşte canlı yayın linki ve sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 10:44 Güncelleme: 12.11.2025 - 10:44
        • 1

          Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 2.764 işçi alımı gerçekleştirecek. Temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve hastane klinik destek elemanı branşlarına alınacak işçiler doğrudan noter kurası ile belirlenecek. Merakla beklenen kura çekimi tarihi geldi çattı. 12 Kasım Çarşamba bugün çekilecek kura, Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte 2025 Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle ekranı...

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI HAKKINDA DUYURU

          Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 2.764 sürekli işçi alım kurası hakkında duyuru yayımladı.

          Duyuruda ‘’T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, 2.764 sürekli işçi alımı için 08/10/2025 – 13/10/2025tarihleri arasında İŞKUR tarafından il düzeyinde birim (iş yeri) ve mesleklere göre alınan başvurular Bakanlığımıza bildirilmiştir.

          İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.’’ ifadelerine yer verildi.

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

          Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da başladı.

          Kura, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde noter katılımı ve tespiti ile canlı yayında gerçekleştiriliyor.

        • 4

          SAĞLIK BAKANLIĞI KURASI NASIL ÇEKİLECEK?

          Kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde ayrı oturumlarda yapılacak. Her bir oturumda, başvuru sahipleri arasından birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar kurayla belirlenecek.

          İllerin Trafik Koduna Göre Kura Çekiliş Sırası:

          1-Aydın (09), 2-Elazığ (23), 3-Erzincan (24), 4-Gaziantep (27), 5-Mersin (33), 6-İstanbul (34), 7-Kahramanmaraş (46), 8-Ordu (52), 9-Rize (53), 10-Samsun (55) ve 11-Şanlıurfa (63) ili.

        • 5

          SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

          Başvuru sahipleri, kura çekilişini Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak izleyebilecek.

          Kuraya ayrıca katılımcı alınmayacak.

          SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?

          Başvuru sahipleri, kura sonuçlarını aynı gün saat 17:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ayrıca öğrenebilecek.

          SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 764 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

          1948 temizlik görevlisi,

          572 silahsız güvenlik görevlisi,

          244 hastane klinik destek elemanı

