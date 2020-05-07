Sağlık Bakanlığı, İngiliz medyasında çıkan iddialara yanıt verdi. Bakanlık yazılı yanıtında "Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun değil" şeklideki iddialara "Türkiye Cumhuriyeti’nin hibe ettiği ve yine devamında tedarik ettiği ürünlerin tamamına ait CE ve ISO sertifikaları İngiliz tarafına önceden ibraz edilmiştir. Tüm bu ürünler, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Services (NHS)’in onayının ardından İngiltere’ye gönderilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:
Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti, 7 Nisan tarihinde Birleşik Krallık’a 100.000 adet tulum, 100.000 cerrahi maske ve 50.000 adet N95 maske hibe etmiştir.
"NATIONAL HEALTH SERVİCES'N ONAYI İLE GÖNDERİLDİ"
Türkiye Cumhuriyeti’nin hibe ettiği ve yine devamında tedarik ettiği ürünlerin tamamına ait CE ve ISO sertifikaları İngiliz tarafına önceden ibraz edilmiştir. Tüm bu ürünler, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Services (NHS)’in onayının ardından İngiltere’ye gönderilmiştir.
"İNGİLİZ MAKAMLARI YAZILI OLARAK TEYİT ETMİŞTİR"
Yukarıda anılan haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak teyit edilerek tarafımıza bildirilmiştir.
Ayrıca Dışişleri Bakanlığımız üzerinden de resmi yazı ile İngiltere’nin ilgili makamlarından duruma ait açıklama ve bilgi talep edilmiştir.
İNGİLTERE HÜKÜMETİ AÇIKLAMA YAPTI
İngiltere Hükümeti çıkan iddialar üzerine yaptığı açıklamada, "Özel firmanın siparişleri yetiştirememesi üzerine Türk yetkililerin temin ettiği 68 bin tulumun tamamı kalite testlerini geçti"ifadelerini kullandı.
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