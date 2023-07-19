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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları sorgulama: 2023 Sağlık Bakanlığı tayin başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları sorgulama: Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kurası başvuruları 16-22 Haziran tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların geride kalmasıyla gözler "Sağlık Bakanlığı tayin başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, Sağlık Bakanlığı tayin sonucu öğrenme ile ilgili detaylar...

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        Giriş: 19.07.2023 - 15:36
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        • 1

          Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası için artık heyecan dorukta. 22 Haziran'da sona eren başvuru sürecinin ardından sıra Sağlık Bakanlığı tayin sonuçlarının açıklanmasına geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı’nın takvimine göre; tayin başvuru sonuçları 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü ilan edilecek. Adaylar, sonuçları Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden sorgulayabilecek.

          SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ TARİHİ

          Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 27.07.2023 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

        • 4
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