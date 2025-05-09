Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alıyor: Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvurularında son gün!
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı yapıyor. 5 Mayıs'ta başlayan başvurular 9 Mayıs itibarıyla sona eriyor. İlgilenen adayların Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) *esube.iskur.gov.tr* internet adresi üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor. Adaylar, herhangi bir sınava girmeden noter kurası ile belirlenecek. Peki, başvuru şartları neler ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına dair merak edilen tüm ayrıntılar...
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Sağlık Bakanlığı, bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular 9 Mayıs bugün itibarıyla sona erecek. İŞKUR üzerinden alınacak başvurularda adaylar, herhangi bir yazılı ya da sözlü sınava girmeden, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Kura tarihi ve saati ise ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, başvuru koşulları neler, kimler başvuru yapabilir? İşte, alımla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...
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SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabilecek.
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SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı'na; klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve aşçı olmak üzere toplamda 3.658 kişi alınacak.
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NOTER KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Şu anda açıklanan bir kura tarihi ve saati bilgisi yok.
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KİMLER 3.658 İŞÇİ ALIMINA BAŞVURABİLİR?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)
2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.