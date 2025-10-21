Habertürk
        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak

        İstihdam edilecek 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimlerinin 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

        Giriş: 21.10.2025 - 10:35 Güncelleme: 21.10.2025 - 10:39
        Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

        Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.

        Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

