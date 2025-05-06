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        Haberler Bilgi Gündem SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro-branş dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı yapıyor! İşte başvuru ekranı, şartları, kılavuzu ve kadro-branş dağılımı

        Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere hemşire, ebe, sağlık teknikeri, büro personeli, diyetisyen ve teknisyen gibi çeşitli branşlarda 15.342 yeni personel alınacak. KPSS-2025/4 tercih kılavuzu yayımlandı. Buna göre başvurular 2-8 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Alımlar KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmeyle yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, branş ve kontenjan dağılımı nasıl? İşte, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu, şartları ve tarihleri hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 08:03 Güncelleme: 06.05.2025 - 08:03
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        • 1

          Sağlık Bakanlığı KPSS sonucuna göre 15.342 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere hemşire, ebe, sağlık teknikeri, psikolog, büro personeli, diyetisyen, fizyoterapist ve teknisyen gibi branşlara alım yapılacak. Adaylara yol gösterecek olan KPSS-2025/4 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, branş ve kontenjan dağılımı hakkında detaylar.

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

          Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

          İlana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.

        • 3

          BAŞVURULAR BAŞLADI!

          Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı başvuruları 2 Mayıs tarihi itibarıyla başladı ve 8 Mayıs'ta sona erecek.

        • 4

          KPSS-2025/4 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

          Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS-2025/4 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.

          ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

          ''Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

          Adaylar tercihlerini, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00’da başlayacak ve 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

          Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.''

          SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2025/4 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresini girerek yapabilecek.

          ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

          SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

          Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar da yer aldı.

          İşte, branş ve kontenjan dağılımı...

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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