Sağlık Bakanlığına yapılacak olan 2022 yılı işçi alımı ilanları ile temizlik Personeli alımı, Güvenlik Görevlisi alımı, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer bakanlık hizmetleri için alımı gerçekleşecek işçiler için bundan sonra sınava tabi tutulmadan doğrudan noter tarafından çekilen kura ile alınacak personeller belirlenebilecek.

Bu şekilde alınacak işçiler belirlenirken önceliklilerde dahil olacak şekilde başvuru şartlarını taşıyan tüm kamu personeli alımı adayları içinden açık bulunan iş sayısı kadar asıl ve asıl olarak belirlenen sayı kadar da yedek işçi adayı direk kura ile belirlenecek.