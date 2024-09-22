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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu "Uluslararası Organ Nakli Kongresi"nde konuştu | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu "Uluslararası Organ Nakli Kongresi"nde konuştu

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye bugün 76 böbrek nakil merkezi, 52 karaciğer nakil merkezi, 15 kalp nakil merkezi, 2 akciğer nakil merkeziyle ve etik kurullar kontrolünde 2020 senesinde 5 binin üzerinde nakil gerçekleştiren ve bu nakillerin bir yıllık yaşam sürelerinin yüzde 95 civarında olduğu, esasında organ naklini dünyada ilk en iyi yapan 5 ülkesinden bir tanesi" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 22:01 Güncelleme: 22.09.2024 - 22:01
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        Bakan Memişoğlu: En iyi 5 ülkeden biriyiz
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        İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Uluslararası Organ Nakli Kongresi’nde konuşan Memişoğlu, İstanbul’u dünyanın başkenti ve uğrak yeri olarak gördüğünü söyledi.

        Memişoğlu, 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünde Türkiyede ilk kez annesinden 12 yaşındaki bir çocuğa, akrabalar arası böbrek naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Haberalın 1980de idealist bir stajyeri olduğunu belirterek, "Bir gün stajımızda böbrek naklini gerçekleştirdikten sonra üreterin ucunu gösterip idrarın çıktığı zaman İşte çocuklar bu insanın değiştirdik, yeniden hayata kazandırdık dedi." ifadesini kullandı.

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        Memişoğlu, 1979da dünyaya örnek olacak şekilde "Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli" kanununu hazırlayıp geçirten hocası Prof. Dr. Haberala minnetlerini sundu.

        Türkiyenin geçen süreçte sağlıkta çok ileri bir seviyeye geldiğini anlatan Memişoğlu, "Türkiye bugün 76 böbrek nakil merkezi, 52 karaciğer nakil merkezi, 15 kalp nakil merkezi, 2 akciğer nakil merkeziyle ve etik kurullar kontrolünde 2020 senesinde 5 binin üzerinde nakil gerçekleştiren ve bu nakillerin bir yıllık yaşam sürelerinin yüzde 95 civarında olduğu, esasında organ naklini dünyada ilk en iyi yapan 5 ülkesinden bir tanesi." diye konuştu.

        Sağlık Bakanlığı olarak hedeflerinin bu sayıları artırmak olduğunu dile getiren Memişoğlu, "Ben buradan çıkacak her şeyin sağlık ve insanlığa faydası olacağını düşünüyorum. Bugün dünyada başta Gazze olmak üzere binlerce canın öldürüldüğü yerde, sizler gibi bir canı kurtarmak için gecesini gündüzüne katan insanlığın iyi tarafına teşekkür ediyor, kongrenin başarılı geçmesini diliyorum." şeklinde konuştu.

        "İNSANLAR İSTABUL'A ŞİFA BULMAYA GELİYOR"

        İstanbul Valisi Davut Gül, kentin dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu kaydederek, "Sadece kültür şehri, sanat şehri değil aynı zamanda eğitim ve bilim şehridir. 58 üniversite ve yaklaşık 1 milyona yakın öğrenciyle İstanbul ilme ciddi anlamda katkı sunuyor. Özellikle sağlık başta olmak üzere her alanda dünyanın dört bir yanında insanlar İstanbula şifa bulmaya geliyorlar. İnanıyorum ki sizin bu kongrenizle birlikte İstanbulda gördükleriniz, İstanbulda yaşadığınız tecrübeler hem şehrimizin hem de ilmi bir katkı daha sunar." ifadelerini kullandı.

        Gül, Prof. Dr. Mehmet Haberalın Türkiye Cumhuriyetinin beşeri sermayesi olduğunu belirterek "Onun ve ekibinin her başarısı 85 milyon Türk vatandaşını gururlandırıyor. İstanbul Valisi olarak da bizleri gururlandırıyor." diye konuştu.

        "BİR İLKİ YAŞIYOR OLMANIN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ"

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulun tarih boyunca bölgenin ve dünyanın en önemli bilim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

        İstanbulun doğu ile batının buluştuğu özgün konumuyla bilginin paylaşılmasında ve yayılmasında çok önemli rol oynadığını anlatan İmamoğlu, "Bugün de İstanbul tıp alanında sadece bölgenin değil, tüm Avrupanın en gelişmiş kentlerinden biri konumunda yer almaktadır. Dünya Organ Nakli Derneği uluslararası kongresi kurulduğu günden bu yana hiç bu topraklara gelmemişti. O açıdan bir ilki yaşıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bunun gerçekleşmesinde çok büyük rol oynayan Prof. Dr. Mehmet Haberala İstanbullular adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Kongrede, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Medawar Ödülünü alan ilk Türk bilim insanı olacak.

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