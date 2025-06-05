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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu: Kilo ölçümlerinde 2 milyon insana ulaştık | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Kilo ölçümlerinde 2 milyon insana ulaştık

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında 2 milyon kişiye ulaştıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:52 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:52
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        Kilo ölçümlerinde 2 milyon insana ulaşıldı
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        Memişoğlu, Denizli programı kapsamında Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti, ardından Denizli Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi inşaat alanına geçti.

        Buradaki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Memişoğlu, Denizli'de sağlıkta Türkiye Yüzyılı vizyonuyla güçlü adımlar attıklarını kaydetti.

        Memişoğlu, şehir hastanesini 1000 yatakla 2027 yılında hizmete sunar hale getireceklerini ifade ederek, "Bunun yanında özellikle Denizli için çok önemsediğimiz 500 yataklı acil durum hastanemizi de bu sene sonu itibarıyla insanlarımızın hizmetine sunacağız. İnşaatımız hızlı ilerlemekte" dedi.

        Kale ilçesinde 25 yataklı hastane inşaatına başlayacaklarını anlatan Memişoğlu, Sarayköy'de de 100 yataklı fizik tedavi hastanesini yatırım programlarına aldıklarını söyledi.

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        Bakan Memişoğlu, ülke genelinde sağlık alanında yapılan hizmetlere dikkati çekerek, "Türkiye sağlıkta son 22 senede büyük yol katetti, gelişim süreci yaşadı, örnek hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde artık koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle sadece sağlık hizmetiyle değil, üretimiyle, teknolojisiyle aynı zamanda sağlıklı toplumuyla örnek bir Türkiye olma yolunda çok büyük bir çaba harcıyoruz" diye konuştu.

        "SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİMİZE BAŞVURULAR YÜZDE 30 ORANINDA ARTTI"

        Hareketli yaşamı teşvik etmeye, bu bilinci ve kültürü oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Memişoğlu, şöyle devam etti: "Sağlıklı yaşam konusunda insanlarımızın bize gelmesini değil, biz sağlıkçı olarak insanlarımıza ulaşıp onlarda bunun farkındalığını oluşturarak sağlıklı kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kilo ölçümlerinde 2 milyon insana ulaştık. Hedefimiz temmuzda 10 milyona ulaşmak. Bu şekilde sağlık merkezlerimize, diyetisyenlerimize gönüllülük esasına göre vatandaşlarımızı yönlendiriyoruz. Şu anda sağlıklı hayat merkezlerimize başvurular yüzde 30 oranında artmış durumda."

        Memişoğlu, 80 yaş üzerindeki yaşlıların raporlarını ve ilaçlarını bitmeden evlerine ulaştırır hale geldiklerini anlatarak, "Şu ana kadar 16 bin yaşlımıza bu hizmeti verdik. Aynı zamanda yatalak olan insanlarımıza da yaşına bakmadan bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Çünkü malum bir yaşlının veya yatağa bağımlı bir hastanın hastaneye gelmesi veya bu ilacının peşine düşmesini biz zulüm olarak kabul ettik" ifadelerini kullandı.

        Kurban Bayramı'nın hayırlar getirmesini dileyen Memişoğlu, "Maalesef dünyada, özellikle Gazze'de birçok insan açlıkla mücadele ediyor. Onlara dualarımız, desteğimiz her zaman var. İnşallah o mazlumlar da çok daha iyi bayramları yaşarlar. Hepsine dua ediyoruz" dedi.

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