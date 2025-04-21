Sağlık Bakanı Memişoğlu: Kardeş Bangladeş'in istikrarını içtenlikle destekliyoruz

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği tarafından "Bağımsızlık ve Milli Günü" vesilesiyle bir otelde düzenlenen etkinliğe Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ve çok sayıda konuk katıldı.

Resepsiyon, iki ülke milli marşlarının okunması ve Bangladeş'teki gelişmeleri anlatan tanıtım videosuyla başladı.

Etkinlikte konuşan Bakan Memişoğlu, Türkiye ve Bangladeş'in resmi diplomatik ilişkilerin ötesinde köklü kardeşlik bağlarına sahip olduğuna dikkati çekerek, iki ülke halklarının zor zamanlarda her daim dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Memişoğlu, 6 Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen depremler sonrasında Bangladeş'in samimi desteklerinin Türk milletinin takdirini kazandığını dile getirdi.

Türkiye'nin Bangladeş'teki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Memişoğlu, "Kardeş Bangladeş'in barış ve istikrarını güçlü bir şekilde içtenlikle destekliyoruz. Bangladeş ile dostane ilişkilerimizin son dönemde daha da yoğunlaşmış ve derinleşmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafta da mükemmel siyasi ilişkilerimizi daha da geliştirme yönünde güçlü bir irade mevcuttur." diye konuştu.

Memişoğlu, iki ülke arasında yapılan karşılıklı ziyaretlerin daha yoğun bir kurumsal işbirliğine zemin hazırladığına işaret ederek, ikili ilişkilerin her alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

2024'te ikili ticaret hacminin 1,3 milyar dolara ulaştığına işaret eden Memişoğlu, bunun yeterli olmadığını ve ticaret hacmini iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

"BANGLADEŞ'LE İŞBİRLİĞİ BÖLGENİN BARIŞ VE REFAHINA KATKI SAĞLAYACAK"

Memişoğlu, başta sağlık olmak üzere savunma sanayi, eğitim, kültürel ilişkilerde ve tüm sektörlerde ortaklığı güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Bangladeş ile işbirliğimizin bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına ve Güney Asya'da daha geniş bir işbirliğini teşvik edeceğine inanıyoruz." dedi.

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İki ülke arasında sağlık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önem arz ettiğine değinen Memişoğlu, bu alanda daha geniş bir işbirliği potansiyeline sahip olduklarını dile getirdi.

Memişoğlu, 2010'da imzalanan işbirliği anlaşmasının önemine işaret ederek, Bakanlık olarak insani yardım çalışmalarına da aktif katkı sunduklarını ve Cox Bazar'daki Türk Sahra Hastanesinin günde 1000'i aşkın hastaya sağlık hizmeti sunduğunu anlattı.