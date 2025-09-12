Sağlık Bakanı Memişoğlu, Huawei'nin Çin'deki genel merkezini ziyaret etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bakan Memişoğlu'nun Çin temasları kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, şirketin üst yönetimi de hazır bulundu.

Ziyarette, Türkiye'nin sağlık vizyonu ve dijital dönüşüm deneyimleriyle şirketin sağlık teknolojileri ve yapay zeka çözümleri çerçevesindeki işbirliği fırsatları ele alındı.

Şirket yöneticilerince ziyarette, Huawei'nin sağlık teknolojileri alanında küresel ölçekte geliştirdiği yapay zeka destekli veri analitiği, bulut tabanlı sağlık çözümleri, mobil sağlık uygulamaları ve uzaktan teşhis teknolojileri hakkında bilgi verildi.

Ziyarette, özellikle dijital sağlık verilerinin entegrasyonu, yapay zeka destekli erken teşhis sistemleri, biyoteknoloji ve klinik araştırmalarda ortak çalışmaların yürütülebileceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Yapay Zeka Hastane" projesinde, Huawei ile sağlıkta yapay zeka uygulamalarının kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti.

Memişoğlu, görüşmelerin Türkiye ile Çin arasında sağlık alanındaki işbirliğinin başlangıcı olmasını temenni ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Huawei'e Çin ve Türkiye ilişkilerine sunduğu katkılardan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler gelenek ve görenekleri olan toplumlarız. Gelenek ve göreneklerimiz, misafirperverliğimiz, yaşlılara saygımız benzer nitelikte. Türkiye ile Çin arasındaki sağlık işbirliklerinin daha fazla gelişmesi için buradayız."