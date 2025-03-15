Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ilin sağlık müdürüyle İstanbulda buluştu | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ilin sağlık müdürüyle İstanbulda buluştu

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu başkanlığında, 81 ilden sağlık müdürlerinin katılımıyla İstanbul'da kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 18:42 Güncelleme: 15.03.2025 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        81 ilin sağlık müdürü ile buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Memişoğlu, 81 ilin sağlık müdürüyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir araya geldi.

        Bakan yardımcıları ve üst düzey bürokratların da katılımıyla gün boyu süren kapsamlı toplantıda, sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı, sahada karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri istişare edildi.

        Türkiye'nin sağlık sistemini daha etkin ve verimli hale getirme hedefi doğrultusunda yürütülen toplantıda, illerden gelen geri bildirimler değerlendirilerek, sağlık politikalarının geliştirilmesine yönelik kararlar alındı.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplantıda, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Memişoğlu, gerçekleştirilen buluşmanın, Türkiye'nin sağlık sistemini daha ileriye taşımak adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kemal Memişoğlu
        #81 il sağlık müdürü
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peskov: Zaman doluyor
        Peskov: Zaman doluyor
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Anne ve 2 çocuğu zehirlenerek öldü!
        Anne ve 2 çocuğu zehirlenerek öldü!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Mourinho'nun penaltı laneti!
        Mourinho'nun penaltı laneti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Habertürk Anasayfa