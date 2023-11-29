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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin fotoğrafını paylaştı

        Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin fotoğrafını paylaştı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 15:33 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:33
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        Bakan Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebeğin fotoğrafını paylaştı
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesi'nde doğan ilk bebek. Bir erkek çocuk sahibi olan çifte, birlikte uzun, sağlıklı ömürler diliyoruz. Hastane çalışanlarımız ilk evlatları dünyaya gelmiş gibi sevinçli" ifadelerini kullandı.

        Koca, paylaşımında bebeğin fotoğrafına da yer verdi.

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