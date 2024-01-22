Sağlık Bakanı Koca'dan videolu "Heimlich manevrası" paylaşımı

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından Heimlich manevrasının nasıl yapılacağına ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Heimlich manevrası: Uygulaması isminden kolay.



Solunum yolunun nefes almaya engel olacak şekilde tıkanması durumunda Heimlich manevrası hayat kurtarıcı oluyor. Özellikle çocukların yaşadığı bu kritik durumda, hemen 112’nin aranması ve biliniyorsa vakit kaybetmeden Heimlich… pic.twitter.com/rNGmZjNF9e — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 21, 2024

Bakan Koca paylaşımında, "Solunum yolunun nefes almaya engel olacak şekilde tıkanması durumunda Heimlich manevrası hayat kurtarıcı oluyor. Özellikle çocukların yaşadığı bu kritik durumda hemen 112'nin aranması ve biliniyorsa vakit kaybetmeden Heimlich manevrasının uygulanması gerekiyor. Bu teknik, çoğumuzun öğreneceği kadar kolaydır. Videomuzu izleyip öğrenin, uygulamaktan korkmayın" ifadelerini kullandı.