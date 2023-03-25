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Haberler Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan Hatay'da temeli atılan hastanelere ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İskenderun Devlet Hastanesinin 154 yoğun bakım yatağı, 27 ameliyathanesinin bulunacağını, Defne Devlet Hastanesinin 60 gün içinde, Antakya Devlet Hastanesinin ise 10 Mayıs'ta hizmete açılmasının planlandığını bildirdi

Giriş: 25.03.2023 - 10:07 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca'dan Hatay'da temeli atılan hastanelere ilişkin paylaşım
Sağlık Bakanı Koca'dan Hatay'da temeli atılan hastanelere ilişkin paylaşım
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HABERTURK.COM

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenen "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nin ardından Hatay'da açılacak yeni hastanelerin özellikleri ve projelerine ilişkin videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bugünkü törenle Antakya Devlet Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi, Acil Durum Hastanesi ile Defne Devlet Hastanesinin temellerinin atıldığını, ayrıca Hatay'ın yeni yerleşim yeri Gülderen'de de 1000 yataklı bir şehir hastanesi kurulacağını anımsatan Koca, şunları kaydetti: "İskenderun Devlet Hastanesi 600 yataklı, sismik izolatörlü. Üçüncü basamak sağlık hizmeti verilecek bu hastanede 154 yoğun bakım yatağı, 27 ameliyathane, 113 poliklinik, onkoloji merkezi, kalp damar hastalıkları merkezi bulunacak.

Defne Devlet Hastanesi, 300 yatak kapasiteli olarak planlandı. 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathanesi ve tüm branşlarda hizmet verecek donanımı olacak. Sadece 60 gün içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.

Antakya Devlet Hastanesi, 400 yataklı. 2 katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek. 12 ameliyathanesinden onkoloji merkezine, üçüncü basamak niteliğinde bir hastane olacak. 10 Mayıs'ta hizmete hazır olmayı planlıyoruz."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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