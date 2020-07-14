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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'Virüs sıcağa dayanamadı, saldı' cümlesinin yazılı olduğu bir görsel paylaşarak, şunları söyledi: “Yaz gelince virüs etkisini kaybetti.” Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı."