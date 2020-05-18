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Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)'nde yapılan yeni bir çalışmayı değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sıcak havanın koronavirüs bulaşında azalma sağladığını belirtti.

"ÖNLEMLERE DEVAM ETMELİYİZ"

Prof. Dr. Ateş Kara, "Harvard ve MIT'den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta yüzde 3.1 azalma sağlıyor" açıklamasında bulundu.

"HAVA SICAKLIĞININ DAHA YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELERDE DAHA AZ BULAŞ GÖRÜLÜYOR"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, daha önce de ABD'de yapılan hava sıcaklığı ile koronavirüs arasındaki bağlantıyı gözler önüne seren bir başka açıklamayı paylaşmıştı.

Prof. Dr. Kara, "Tüm dünyayı etkileyen hastalığın adı COVID-19, neden olan ise koronavirüs ve onun da adı SARs-CoV-2. ABD, Maryland Üniversitesi araştırmacıları, SARS-CoV-2'nin, mevsimsel özellik göstereceğini açıkladı. Hastalığın en yoğun olarak görüldüğü siyah halkalar şeklindeki şehirlerde sıcaklığın 5 - 11 derece ve yüzde 50 - 80 nem oranına sahip olduğunda artış olduğunu tespit etti. Hava sıcaklığının daha yüksek olduğu ve nem oranının da yüksek olduğu bölgelerde daha az bulaş görülüyor. Havaların ısınmasıyla bulaştırıcılığın azalacağı öngörüsünü destekleyen bu veriler bizim için güzel haber, ancak iklim tek etken değil, lütfen evde olalım" demişti.