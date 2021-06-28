Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: BUGÜN 1 MİLYONUNCU DOZ AŞI, 21.04’te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor. “Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz”

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