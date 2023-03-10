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Haberler Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Depremden etkilenen 10 il için 12 bin 700 atama yapılacak - Öne Çıkan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Depremden etkilenen 10 il için 12 bin 700 atama yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa için 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacak

Giriş: 10.03.2023 - 18:55 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Depremden etkilenen 10 il için 12 bin 700 atama yapılacak - Öne Çıkan Haberler
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacağını duyurdu.

Bakan Koca paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI

Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak.

SAĞLIK PERSONELİ ATAMALARI

İsteğe bağlı atamalardan 1.881’i uzman hekim, 249’u hekim, 146’sı uzman diş hekimi, 232’si diş hekimi, 81’i eczacı, 4.255’i hemşire, 1.302’si ebe, 4.024’ü sağlık memuru ve teknikeri, 530’u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.

SON GÜN 15 MART

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün 15 Mart.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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