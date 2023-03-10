Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Depremden etkilenen 10 il için 12 bin 700 atama yapılacak - Öne Çıkan Haberler

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacağını duyurdu.

Bakan Koca paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI

Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak.

SAĞLIK PERSONELİ ATAMALARI

İsteğe bağlı atamalardan 1.881’i uzman hekim, 249’u hekim, 146’sı uzman diş hekimi, 232’si diş hekimi, 81’i eczacı, 4.255’i hemşire, 1.302’si ebe, 4.024’ü sağlık memuru ve teknikeri, 530’u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.

SON GÜN 15 MART

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün 15 Mart.

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