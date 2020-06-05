Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından maskelerin doğru kullanımına yönelik bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, "Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?" ifadesinin yer aldığı, otobüste maskesiyle gözünü kapatan bir vatandaşın görselini de paylaştı.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2020
MASKE DOĞRU ŞEKİLDE NASIL TAKILIR?
* Maskeyi takmadan önce eller en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalıdır.
* Su ve sabunun olmadığı durumlarda eller alkol içerikli el antiseptikleri ile eller ovalanmalıdır.
* Maske burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılır.
* Sadece ağzı kapatıp burnu açıkta bırakacak şekilde maske takılması fayda sağlamamaktadır.
* Maske kullanırken gerekmedikçe çıkarılmamalı maskeler cebe konup, çene altında veya alında bekletilip tekrar kullanılmamalıdır.
* Maskenin burun, ağız ve çeneyi içerisine alan ön kısmına hiçbir zaman dokunulmamalıdır.
* Maskenin ön yüzünde birikmiş olan mikroorganizmalar elimiz ile çevremize yayılabilir, kazara dokunuldu ise eller 20 saniye su ve sabun ile yıkanmalı veya alkol içerikli el antiseptikleri ile eller ovalanmalıdır.
* Maske burun, ağız ve çeneyi içine alan, yoğun kirlenmenin gerçekleştiği ön kısmına dokunulmadan kulak arkasındaki lastiklerden tutarak çıkarılmalıdır.
* Çıkarılan maske lastiklerinden tutularak çöpe atılmalıdır.
* Maskeyi çıkardıktan sonra eller en az 20 saniye, su ve normal sabunla yıkanır. Su ve sabunun olmadığı durumlarda eller alkol içerikli el antiseptiği ile ovalanmalıdır.
* Maske kullanım sırasında kirlenir, nemlenir veya yırtılır ise mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir.
* Maskeler hiçbir zaman ortak kullanılmamalıdır.
* Bez maske olarak; yüzünüze uygun ölçüde ve rahat nefes alıp vermenizi sağlayan pamuklu kumaştan yapılmış bir maske kullanılmalıdır.
* Kullanıp çıkarılan bez maskeler su ve deterjan ile yıkanmalıdır. Maskeleri yıkadıktan sonra kuruması beklenip, kullanmadan önce sıcak ve kuru ütülenmelidir.
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