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        Haberler Sağlık Sağlık alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda | Sağlık Haberleri

        Sağlık alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda

        TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 22:21 Güncelleme: 26.06.2025 - 22:21
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        Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı.

        Teklifin ilk imza sahiplerinden Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, AK Partinin 2002den bu yana sağlık alanında gerçekleştirdiği dönüşümleri ve yenilikleri anlattı.

        Sağlık alanında yürütülen politikalarla sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığını aktaran Ateş, sağlık hizmetlerinde fiziki ve beşeri altyapı ile kaynakların iyileştirildiğini, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırıldığını kaydetti.

        Ateş, sosyal ve ekonomik dönüşüm, hızlı gelişen teknoloji, sürekli değişen ve artan ihtiyaç ve taleplerin her sistemin sürekli revizyonunu ve iyileşmesini gerekli kıldığını belirterek, "Bu çerçevede koruyan, gelişen ve evrensel sağlık modeli ile hayata geçirilen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı doğrultusunda daha iyi ve daha kaliteli sağlık hizmeti sunumunun sağlanması ve ülkemizin sağlık alanındaki gücünün korunması amacıyla muhtelif düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır." dedi.

        AK Parti hükümetlerinin sağlık politikalarının sadece altyapıyı değil aynı zamanda hizmete erişimi ve insan onurunu esas aldığını kaydeden Ateş, hasta haklarını ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını da gözeten bir anlayışla sağlık politikalarının şekillendirildiğini söyledi.

        Komisyonda, teklifin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #sağlık düzenlemesi
        #haberler
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