D vitamini, sağlıklı yaşam için gereklidir ve en iyi kaynaklarından biri de güneş ışığıdır. Ancak bu vitamini sadece cildimiz değil, mantarlar da üretebilir. Mantarlar, doğal veya yapay UV ışığına maruz kaldıklarında, içerdikleri ergosterol bileşenini vitamin D2'ye dönüştürerek önemli miktarda vitamin D üretirler. Bu nedenle, marketten aldığınız mantarları pişirmeden önce güneşe maruz bırakarak, vitamin D seviyelerini artırabilirsiniz. Haberimizde ne kadar güneşte tutulabileceği gibi bilgileri derledik. İşte, detaylar...