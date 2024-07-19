Sağlığınıza katkısı var mı: Mantarları pişirmeden önce neden güneş ışığına maruz bırakmalıyız?
D vitamini, sağlıklı kemikler ve kas fonksiyonu için ne kadar önemli bir vitamindir. İçerisinde D vitamini bulunan mantarlar, bu vitaminden almanızı sağlayabilir ancak yeterince güneş görmemiş mantarlar gereken miktarda almanızı engelleyebilir. Peki, ne yapmak gerekir? İşte, mantarları pişirmeden önce neden güneş ışığına maruz bırakmanız gerektiği!
- 1
D vitamini, sağlıklı yaşam için gereklidir ve en iyi kaynaklarından biri de güneş ışığıdır. Ancak bu vitamini sadece cildimiz değil, mantarlar da üretebilir. Mantarlar, doğal veya yapay UV ışığına maruz kaldıklarında, içerdikleri ergosterol bileşenini vitamin D2'ye dönüştürerek önemli miktarda vitamin D üretirler. Bu nedenle, marketten aldığınız mantarları pişirmeden önce güneşe maruz bırakarak, vitamin D seviyelerini artırabilirsiniz. Haberimizde ne kadar güneşte tutulabileceği gibi bilgileri derledik. İşte, detaylar...
- 2
MANTARLAR GÜNEŞTE D VİTAMİNİ ÜRETEBİLİR
Mantarlar, insan derisi gibi UV ışınlarına maruz kaldıklarında vitamin D üretebilirler. Güneş veya yapay UV ışığı altında bulunduklarında mantarlar, vitamin D içeriklerini artırır ve bu yüksek seviyeyi depolama sürelerinin uzunca bir süresi boyunca korur.
- 3
Ancak bilinmesi gereken bir gerçek var: Tüm mantarlar önemli düzeyde vitamin D içermez. Özellikle kapalı ortamlarda yetiştirilen mantarların doğal olarak düşük D vitamini içeriği vardır, ancak UV ışığı ile tedavi edilerek bu seviye artırılabilir.
-
- 4
MANTARLARI NEDEN GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ BIRAKMALIYIZ?
Çalışmalar, en yaygın mantar türleri olan beyaz mantar, istiridye mantarı ve shitake mantarı gibi çeşitli mantarların, farklı kaynaklardan UV ışığına maruz kaldıklarında vitamin D ürettiklerini gösteriyor. Mantarlar doğal veya yapay UV ışığına maruz kaldıklarında vitamin D üretirler.
- 5
PİŞİRMEDEN ÖNCE NE KADAR SÜRE GÜNEŞTE TUTMALIYIZ?
Mantarların D vitamini üretebilmesi için güneşte tutulma süreleri; güneşin yoğunluğuna, bulutluluğa, günün saati ve mevsime bağlı olarak değişir. Ancak, genel olarak mantarları güneşte yaklaşık 15 ila 120 dakika arası tutmanın yeterli olabileceği biliniyor.
- 6
Örneğin, Almanya'da yapılan bir çalışmada, dilimlenmiş mantarların yazın sadece 15 dakika boyunca güneşte tutulmasıyla yeterli miktarda D vitamini üretebildiği gözlemlenmiştir.
-
- 7
PİŞİRME SIRASINDA BİRAZ D VİTAMİNİ KAYBOLABİLİR!
Pişirme sırasında bir miktar D vitamini kaybolur ancak endişelenmeyin, pişirmeden sonra bile önemli miktarda D vitamini korunur. Yağsız 5 dakika kızartmak yüzde 85'ini, 20 dakika kaynatmak yüzde 62-67'sini ve yağda 5 dakika kızartmak yüzde 88'ini korur.
Kaynak: Science ABC, Beltsville Human Nutrition Research Center