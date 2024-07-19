Erzincan'da, Hakkı Y'nin (64) kullandığı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Altköy yakınlarında, yolun sağ tarafında park halindeki Cihan D. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

SAĞLIK VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

AA ve İHA'da yer alan habere göre yapılan ihbarın ardından kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.