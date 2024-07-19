Yine aynı kaza! Komiser ve annesi can verdi!
Erzincan'da otomobilin, park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan 35 yaşındaki Hakan Yakuli ile annesi, 53 yaşındaki Humeyre Yakuli, hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı
Erzincan'da, Hakkı Y'nin (64) kullandığı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Altköy yakınlarında, yolun sağ tarafında park halindeki Cihan D. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
SAĞLIK VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ
AA ve İHA'da yer alan habere göre yapılan ihbarın ardından kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
ANNE İLE OĞLU KAZADA CAN VERDİ
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Hakan Yakuli (35) ile annesi Humeyre Yakuli'nin (53) hayatını kaybettiğini belirledi.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücü ile Kumru Y. (36) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
AĞRI EMNİYETİ'NDE KOMİSERDİ
Hayatını kaybeden Hakan Yakuli'nin, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yaptığı belirtildi.