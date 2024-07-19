Eşini boynundan ve ayaklarından bağladı! Feci olay!

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Muğla'da, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nden Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar sonrası harekete geçti.

BOYNUNDAN VE AYAKLARINDAN BAĞLADI

DHA'da yer alan habere göre olay yerine giden ekipler, M.B.'yi (71) salonda boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış şekilde darp edilmiş olarak buldu.

TEDAVİNİN ARDINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan M.B., eşinden şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eşini darp ettiği ileri sürülen Soner Başkan (50), gözaltına alındı.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başkan, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.