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        Haberler Dünyadan Seçimde Donald Trump'ı destekleyen ünlüler - magazin haberleri

        Seçimde Donald Trump'ı destekleyen ünlüler

        Kasım ayında gerçekleşecek ABD başkanlık seçimlerinde bazı ünlü isimler Donald Trump'ı desteklediklerini açıkça beyan etti. Biri, "Herkes ona salak diyor ama o benim salağım" derken; bir başkası da "Biden yanlış bir düğmeye basıp her şeyi havaya uçurabilir" yorumunu yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 13:32 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:32
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        • 1

          Geçen hafta miting esnasında silahlı saldırıya uğrayarak kulağından yaralanan Donald Trump, ABD başkanlık seçiminde resmen Cumhuriyetçilerin adayı olduğunu ilan etti.

          Bazı ünlü isimler 2020 seçimleri ve öncesinde Trump'ı desteklerken, bazıları 2024 seçimleri için desteğini gösteriyor. İşte Trump'a oy vereceğini açıklayan ünlü isimlerden bazıları...

        • 2

          Dennis Quaid

          Oyuncu Dennis Quaid, kasımda Trump'a oy vereceğini açıkladığı TV programında, "O çok mantıklı biri. İnsanlar ona salak diyebilir ama o benim salağım" dedi.

        • 3

          Amber Rose

          Oyuncu Amber Rose, Trump'ı desteklediğini göstermek için ortaya çıktı. Mayıs 2024'te Instagram'da Trump ve Melania Trump'la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını "Trump 2024" yazarak paylaştı.

        • 4

          Jon Voight

          Angelina Jolie'nin kendisi gibi Oscar ödüllü ünlü bir oyuncu olan babası Jon Voight, son birkaç yıldır Donald Trump'a desteğini defalarca dile getirdi. Oyuncu, geçen ay Trump'ı destekleyen bir video yayınladı.

        • 5

          Stephen Baldwin

          Alec Baldwin'in kardeşi, Hailey Bieber'ın babası Stephen Baldwin, en büyük Trump destekçilerinden. Oyuncu ve yönetmen Stephen Baldwin, Trump'ı desteklediğini her fırsatta sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya koyuyor.

        • 6

          Roseanne Barr

          Ünlü komedyen, Ağustos 2018'de "2020 vizyonu" yazan bir sosyal medya mesajında Donald Trump şapkasıyla görülüyordu. Hâlâ Trump'a verdiği destek hakkında mesaj atan Barr, 2024'te ona oy vereceğini açıkça beyan ediyor.

        • 7

          Kevin Sorbo

          'Herkül' dizisindeki Herkül ve 'Andromeda' dizisindeki Kaptan Dylan Hunt rolleriyle tanınan Sorbo, seçimde Trump'ı destekleyen isimlerden. Geçtiğimiz günlerde Trump'ın bir videosunu "Bu benim başkanım" notuyla paylaştı.

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