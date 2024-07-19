Yaz aylarında güneşin altında geçirilen keyifli saatler, bronzlaşmayı ve güneş yanıklarını da beraberinde getirir. Ancak bu bronzluk neden oluşuyor, hiç merak ettiniz mi? Haberimizde cilt neden bronzlaşır, bu süreç nasıl işler, güneş ışınlarının hangileri cildi bronzlaştırır ve melanin üretiminin bronzlaşma üzerindeki etkisi gibi bilgileri sizin için derledik. İşte, bronzlaşmaya dair detaylar...