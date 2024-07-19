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        Haberler Dünya Kongrede Hulk Hogan şovu! "Dünya Donald Trump'ın gerçek bir Amerikan kahramanı olduğunu bilmeli" | Dış Haberler

        Kongrede Hulk Hogan şovu! "Dünya Donald Trump'ın gerçek bir Amerikan kahramanı olduğunu bilmeli"

        Eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, suikast girişiminin ardından Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresine katıldı ve başkan adayı olduğunu resmen kabul etti. Kongreye eski profesyonel güreşçi Hulk Hogan'ın konuşması da damga vurdu. Konuşması sırasında gömleğini yırtarak Trump yazılı tişörtünü gösteren Hogan, "Bu gece buradayım çünkü dünyanın Donald Trump'ın gerçek bir Amerikan kahramanı olduğunu bilmesini istiyorum." dedi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 19.07.2024 - 12:49 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:49
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        Kongrede Hulk Hogan şovu!
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        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde resmen aday olduğunu kabul etti.

        3. kez Beyaz Saray koltuğuna oturmak için yarışacak olan Trump, uğradığı suikast girişiminin ardından ilk kez kamuoyunun önünde konuştu. Kongrede Trump, 1 saati aşkın süre konuştu. Kongrede Trump'ın yanı sıra öne çıkan konuşmacılardan biri de eski profesyonel güreşçi Hulk Hogan oldu.

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        Hogan, sahnede yaptığı konuşmada gömleğini yırtarak kırmızı Trump-Vance yazılı tişörtünü ortaya çıkardı.

        Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu!
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        Salondan coşkulu bir karşılık alan Hogan, "Bir şovmen olarak siyasetin dışında kalmaya çalışıyorum. Artık sessiz kalamam. Bu gece buradayım çünkü dünyanın Donald Trump'ın gerçek bir Amerikan kahramanı olduğunu bilmesini istiyorum." dedi.

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        #Donald Trump
        #Hulk Hogan
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