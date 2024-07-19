Kongrede Hulk Hogan şovu! "Dünya Donald Trump'ın gerçek bir Amerikan kahramanı olduğunu bilmeli" | Dış Haberler

Kongrede Hulk Hogan şovu! "Dünya Donald Trump'ın gerçek bir Amerikan kahramanı olduğunu bilmeli" | Dış Haberler

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde resmen aday olduğunu kabul etti.

3. kez Beyaz Saray koltuğuna oturmak için yarışacak olan Trump, uğradığı suikast girişiminin ardından ilk kez kamuoyunun önünde konuştu. Kongrede Trump, 1 saati aşkın süre konuştu. Kongrede Trump'ın yanı sıra öne çıkan konuşmacılardan biri de eski profesyonel güreşçi Hulk Hogan oldu.

REKLAM Hogan, sahnede yaptığı konuşmada gömleğini yırtarak kırmızı Trump-Vance yazılı tişörtünü ortaya çıkardı. Trump saldırıdan sonra ilk kez konuştu! Haberi Görüntüle

Salondan coşkulu bir karşılık alan Hogan, "Bir şovmen olarak siyasetin dışında kalmaya çalışıyorum. Artık sessiz kalamam. Bu gece buradayım çünkü dünyanın Donald Trump'ın gerçek bir Amerikan kahramanı olduğunu bilmesini istiyorum." dedi.