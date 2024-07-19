Burak Özçivit pick-up'ını karavana çevirdi
Eşi Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit, pick-up'ını karavana çevirdi
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Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile birlikte Bodrum'daki tatiline devam ediyor.
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Burak Özçivit, bir yandan ailesiyle birlikte tatil yaparken bir yandan da hobileri için uğraş veriyor.
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 39 yaşındaki oyuncu, pick-up'ını karavana çevirdi.
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Burak Özçivit, karavanı ilgilenirken görüntülendi. Özçivit, karavandaki eşyaları birkaç kişinin yardımı ile indirdi.
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Beyaz tişört ve renkli bir şort giyen Burak Özçivit'in yorgun halleri objektiflere böyle yansıdı.