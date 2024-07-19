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        Haberler Magazin Eşi Fahriye Evcen ile Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit pick-up'ını karavana çevirdi - Magazin haberleri

        Burak Özçivit pick-up'ını karavana çevirdi

        Eşi Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit, pick-up'ını karavana çevirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 11:33 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:07
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          Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile birlikte Bodrum'daki tatiline devam ediyor.

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          Burak Özçivit, bir yandan ailesiyle birlikte tatil yaparken bir yandan da hobileri için uğraş veriyor.

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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 39 yaşındaki oyuncu, pick-up'ını karavana çevirdi.

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          Burak Özçivit, karavanı ilgilenirken görüntülendi. Özçivit, karavandaki eşyaları birkaç kişinin yardımı ile indirdi.

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          Beyaz tişört ve renkli bir şort giyen Burak Özçivit'in yorgun halleri objektiflere böyle yansıdı.

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