Bu yüzden 19 ila 50 yaş arası yetişkinler ve 51 ila 70 yaş arası erkekler için önerilen günde bin miligram (mg) kalsiyumdur. Bu tavsiye, 51 yaş ve üstü kadınlar ve 71 yaş ve üstü erkekler için ise günde bin 200 mg'a çıkar. Ayrıca, iyi kalsiyum kaynakları arasında süt ürünleri, badem, brokoli, lahana, konserve somon ve tofu gibi soya ürünleri bulunur.