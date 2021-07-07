Sağanak kâbusu! Bir belde sular altında kaldı

DHA

Ormanlı'da ve yüksek kesimlerde etkili olan sağanak, belde merkezinden geçen derenin su debisini yükseltti.

DHA'nın haberine göre taşan dere, belde merkezini su altında bıraktı. Birçok iş yeri ve araçlar suya gömüldü. Çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibinin yönlendirildiği bölgede çalışmalar başladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, beldede ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Şu anda bazı dükkanlara su girmiş. Can kaybı yok. Sular çekilmeye başlamış" dedi.