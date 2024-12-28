Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sagalassos Antik Kenti kar yağışıyla beyaza büründü

        Sagalassos Antik Kenti kar yağışıyla beyaza büründü

        Burdur'un Ağlasun ilçesindeki aşkların ve imparatorların şehri olarak bilinen, ülkenin en yüksek rakımdaki antik kentlerinden Sagalassos, kar yağışının ardından beyaza büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 10:17 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2009'da giren, Roma dönemi mimarisinin en iyi örneklerinin sergilendiği antik kentin bulunduğu bölgede kar etkili oldu.

        • 2

          Akdağ'ın eteklerinde 1500-1700 rakımda bulunan tarihi alanda Aşıklar Çeşmesi olarak da adlandırılan Antoninler Çeşmesi, etrafındaki onursal sütunlar, zafer takları, agoralar, Roma hamamı, tiyatro, kütüphane ve Heroon yapısı, beyaz örtüyle kaplandı.

        • 3

          Sagalassos Koordinatör Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Düzgün Tarkan, AA muhabirine, kar yağışı altında yapılan yılın son kazı gününün ardından çalışmalara kısa bir ara verildiğini söyledi.

        • 4

          Yılın ilk günlerinden itibaren kazı ve restorasyon çalışmalarının süreceğini belirten Tarkan, Sagalassos'un 2400 yıl önce kurulduğunu dile getirdi.

        • 5

          Tarkan, burasının Antik Anadolu coğrafyasında Pisidia bölgesinin en önemli kentlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

        • 6

          Kentin Akdağ'ın güney yamacına kurulduğunu anlatan Tarkan, şöyle devam etti:

        • 7

          "Bugünlerde beyaz örtüye bürünen kent, temiz havası, görkemli yapıları ve muhteşem manzarasıyla yılın en özel günlerini yaşıyor. Sagalassos, şu an bilinen 7 çeşme yapısıyla güzel Anadolu'nun su şehridir. Bu çeşmelerin ikisi restore edilerek antik dönemdeki gibi suyla buluşturuldu. Hadrian Çeşmesi'ni de ayağa kaldırılmak için Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2024 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Bu çalışmalar, antik kente yılın ilk karı düşene kadar yoğun şekilde sürdürüldü."

        • 8

          "KAR ALTINDA AYRI GÜZEL"

          Sagalassos'u ziyaret eden Eray Emre Özdemir, Antalya'nın Demre ilçesinden antik kenti kar altında görmek için geldiklerini söyledi.

        • 9

          Antik kenti çok beğendiğini dile getiren Özdemir, "Karda ayrı güzel. Yukarıda tiyatrosu da var. Su ve kemerler çok harika. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" dedi.

        • 10

          Gülsüm Özdemir de "Bugün 'İnşallah kar vardır.' diyerek geldik. Yazın ayrı güzel, kışın şu anda karlar altında ayrı güzel. Girdiğimiz andan itibaren büyülendik. Çok güzel, çok beğendik. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Bol bol fotoğraf çektirdik" diye konuştu.

        • 11

          Arda Coşkun ise Sagalassos'u daha önce de gezdiğini ancak kar altında ilk kez gördüğünü, antik kentte karla eşsiz manzaralar oluştuğunu belirtti.

        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        DEM Parti'ye İmralı izni
        DEM Parti'ye İmralı izni
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        En iyi 5 boks filmi
        En iyi 5 boks filmi
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        Hiçbir şey Güneş'e bu kadar yaklaşmamıştı!
        Hiçbir şey Güneş'e bu kadar yaklaşmamıştı!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Habertürk Anasayfa