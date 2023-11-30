Sağ tarafı felç olan minik Kuzey "lego"larla sağlığına kavuştu

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Kuzey, ilk çocukluk döneminden bu yana legolarla kendine adeta bir "dünya" inşa etti. Henüz birinci sınıfa yeni başladığında beyninde tümör teşhis edilen minik Kuzey, hastalığının tedavi aşamasında da bu yapı oyuncaklarıyla hayal dünyasını gerçeğe dönüştürdü.

Hastalığı nedeniyle ameliyat olduktan sonra vücudunun sağ tarafında geçici felç oluşan ve ince motor becerilerini yeniden kazanabilmesi için fizik tedavi görmeye başlayan Kuzey, irili ufaklı birçok parçayı birbirine eşleştirip kurduğu "devasa" lego setleriyle tedavi sürecine katkıda bulundu.

Kuzey, hem fizik tedavi ve rehabilitasyonun etkisi hem de bu oyuncaklara ilgisi sayesinde yıllar içinde alabileceği mesafeyi kısa bir sürede aşarak sağ elini hareket ettirebilir hale geldi.

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Kemoterapi tedavisi süren Kuzey, anne ve babasının desteğiyle yıllardır özenle yaptığı otomobilden şatoya, stadyumdan vinç ve "Titanic" gemisine kadar farklı boyutlardaki legoların bulunduğu "Güneş Kuzey'den Doğuyor" başlıklı bir sergi de açtı.

"KUZEY KENDİ TEDAVİ YÖNTEMİNİ KEŞFETMİŞ OLDU"

Kuzey'in hastalık süreci ve yapı oyuncaklarıyla hayata tutunma hikayesini anlatan baba Kadir Güvenç, oğlu 6 yaşındayken baş ağrısı ve kusma şikayetleri yaşaması üzerine kendisini bir nöroloğa götürdüklerini belirtti.

Güvenç, oğlunun şikayetlerinin ilk etapta migrenden kaynaklanabileceğinin düşünüldüğünü ancak bu belli bir takip süreci gerektirdiğinden beklemek yerine beyin MR'ı çekilmesini tercih ettiklerini dile getirdi.

MR sonucunda beyninde kitle olduğunu öğrendikleri evlatlarının acilen ameliyata alındığını söyleyen Güvenç, ayrıca yara yeri onarımı için 2 operasyon daha geçiren Kuzey'in toplamda 40 gün hastanede yattığını anlattı.

Güvenç, patoloji sonuçlarında tümörün kötü huylu olduğunun tespit edilmesi üzerine radyoterapi ve kemoterapi gören oğlunun yaşadığı süreci ise şöyle aktardı: "Ameliyattan çıktığı zaman görme, konuşma, yutma, çiğneme, yürüme, denge gibi hiçbir şey yoktu. Hatta sağ tarafı felç gibiydi, hiç kullanamıyordu. Ameliyat öncesi bunların olabileceğine dair ihtimalleri doktor bize söylemişti ama hepsinin bir arada olma ihtimali çok düşüktü. Tekrar konuşması 4-5 ayı buldu. İnce motor becerileri tamamen gitmişti. Bir de Kuzey 2,5 yaşında satranç, puzzle ve legolarla tanışmıştı. Zihinsel gelişimi olsun diye onlara yönlendirmiştik. Tekrar bunları yapabilmek için elini kullanması gerekiyordu. Aslında Kuzey kendi tedavi yöntemini keşfetmiş oldu. Fizyoterapist eşliğinde denge çalışmalarına başladı. İnce motorunu da bunlarla destekledi, uzun süre vakit geçirmiş oldu. Bu sayede yaklaşık 2 yılda katetmemiz gereken süreci 6 ayda katettik."

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OĞLUNA İYİ GELEN YAPI OYUNCAKLARINI ALMAK İÇİN BİRİKİMLERİNİ KULLANDI

Baba Güvenç, tedavi sürecinde daha büyük legolar yapma isteği olan oğluna bu imkanı sağlamaya çalıştıklarından bahsederek, "Kendi tedavi yöntemini bulunca biz de o yöntemin gerekli olan maddi gücünü elde etmeye çalıştık. Hem kazanımlarımız vardı hem Kuzey için yapmış olduğumuz birikimlerimiz. Ben arabamı sattım, o birikimi kullandık. Sonrasında yetmediği yerde de krediye başvurduk" diye konuştu.

Oğlunun doğum günü gibi özel tarihlerde de hediye olarak lego yapıp vermeyi tercih ettiğini anlatan Güvenç, bu kapsamda sergiye getirdiklerinin haricinde yaklaşık 50 lego setini de başkalarına armağan ettiğini dile getirdi.

HER KEMOTERAPİ SEANSINDA YENİ BİR BAŞYAPIT ORTAYA ÇIKARTIYOR

Kadir Güvenç, oğlunun her kemoterapi seansı öncesinde alışveriş yaparak lego aldığını, hastanede geçirdiği 2-3 gün boyunca bunu tamamlayıp taburcu olduğunu kaydetti.

Oğlunun sergiye getirdikleri haricinde evde de setleri bulunduğuna dikkati çeken Güvenç, "7 ayda ortalama 250-300 set yaptı. Örneğin 9 bin, 5 bin, 3 binlik parçalı setler. Yaklaşık 2 bin parçalık seti 2 günde bitirebiliyor. Renk körlüğünden de şüphelendiğimiz için biraz renkli setlere gittik. Hepsini tek tek bilir. Birini sakladığın zaman 'Bu nerede?' diye sorar. Her gün hepsini kontrol eder. Kuzey'in odası çok küçüktü, biz şimdi o odaya geçtik. Kendi odamız daha büyüktü, ona verdik. Yemek masamızın üstü, TV sehpasının içi, kitaplık, hepsi onlarla dolu" ifadelerini kullandı.

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FAVORİLERİ VİNÇ VE TİTANİK

Minik Kuzey ise lego ve puzzle yapmayı ve satranç oynamayı sevdiğini anlattı.

Bugüne kadar uçak, çiçek, gemi, vinç, tren, kamyon, araba ve stadyum gibi birçok lego setini tamamladığını ifade eden Güvenç, yük kaldırabildiği paletli vincini çok sevdiğini söyledi.

Minik Güvenç, çok parçadan oluşan vinç ve "Titanic" legolarını 5 günde, stadyumu 2 günde, arabalarını ise birer günde tamamladığını dile getirdi.

Tüm bunları tek başına yaptığını anlatan Güvenç, hazırlamak istediği yeni legolar arasında araba, gemi, oyun konsolu ve traktör bulunduğunu belirtti.

Güvenç, legolarının sergilenmesinden dolayı mutlu olduğunu anlatarak, burayı gezenlerin de oyun setlerini beğendiklerini kendisine aktardığını söyledi.