14 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağ Salim 2 Sil Baştan oyuncuları kimler? Sağ Salim 2 filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Dizilerin yayınlanmadığı hafta kanallar izleyicisini yerli ve yabancı filmlerle buluşturuyor. Show TV'de bu akşam Sağ Salim 2: Sil Baştan saat 20.00'da izleyicisinin karşısına çıkacak. 2014 yılı yapımı olan komedi filmi Sağ Salim 2: Sil Baştan'ın başrolünde, Burçin Bildik, Ezgi Asaroğlu. Hüseyin Avni Danyal yer alıyor.
SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN OYUNCULARI KİMLER?
Burçin Bildik - Salim
Ezgi Asaroğlu - Nihal
Hüseyin Avni Danyal - Muhtar
Nazlı Tosunoğlu - Sütlü Nuriye
Murat Akkoyunlu - Gıcır Hasan
Metin Yıldız - Mahir
Erkan Bektaş - Sacit
Yakup Yavru - Halit ve Ölemeyen Adam
Hakan Vanlı - Tekin
Ececan Gümeci - Figen
SAĞ SALİM FİLMİ KONUSU NEDİR?
2012'de vizyona giren ve seyircilerin kalbini kazanan komedi filmi Sağ Salim'in devamı niteliğinde çekilen yapımda, Salih'in hikayesini izlemeye devam ediyoruz. Salim kimsesi olmayan bir cenazeyi memleketine götürmeye karar verir. Ancak bu yolculuk yolda karşılaştığı yol arkadaşı Nihal'le birlikte azılı katiller ve kötü adamlarla mücadele ettikleri bir maceraya dönüşür. Nihal'in annesi intikam için rehin alındığında ise işler iyice karışır. Adamlarımız artık seri katil olarak aranmaktadır ve yakalanmamak için kılık değiştirmek zorunda kalırlar. Ne var ki bu da çözüm olmaz ve talihsizlikler iyice çığrından çıkar. Salim tekrar eline silah almak zorunda kalır, Nihal ise başı beladan kurtulmayan Salim'den uzaklaşıp annesini tek başına kurtarmak zorundadır. Salim ise yaşadığı bu büyük travmalar sonrasında artık ne ölümden ne de ölümden korkmaktadır, Nihal'i yalnız bırakmak istemez ve peşine düşer...
SAĞ SALİM 2 NEREDE ÇEKİLDİ?
Sağ Salim 2: Sil Baştan filminin çekimleri Kastamonu'nun Cide ilçesinde gerçekleşti.
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