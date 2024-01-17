Safranbolu safranına, AB'den coğrafi işaret
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Safranbolu safranının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, X sosyal medya hesabından, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
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Safranbolu safranının, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 19'uncu ürünü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Avrupa Birliği’nden tescilli ilk baharatımız Safranbolu safranı oldu. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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Hisarcıklıoğlu, AB süreci devam eden 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
AB'den coğrafi tescili alan ürünlerimiz şu şekilde...
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1- Gaziantep baklavası
- 5
2- Aydın inciri
- 6
3- Malatya kayısısı
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- 7
4- Aydın kestanesi
- 8
5- Milas zeytinyağı
- 9
6- Bayramiç beyazı
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- 10
7- Taşköprü sarımsağı
- 11
8- Giresun tombul fındığı
- 12
9- Antakya künefesi
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- 13
10- Suruç narı
- 14
11- Çağlayancerit cevizi
- 15
12- Gemlik zeytini
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- 16
13- Edremit zeytinyağı
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14- Milas yağlı zeytini
- 18
15- Ayaş domatesi
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16- Maraş tarhanası
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17- Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini
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18- Ezine peyniri
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19- Safranbolu safranı
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*Haberin görselleri AA, İHA ve DHA'dan servis edilmiştir.