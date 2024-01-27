Safranbolu'nun tarihi yapıları karla kaplandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışının ardından tarihi yapılar beyaza büründü
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ilçede, dün başlayan kar aralıklarla devam etti.
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Yağışın ardından ilçedeki Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgesindeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar karla kaplandı.
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Tarihi yapıların kar altındaki güzelliği, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan izlendi.
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Öte yandan, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de kar etkisini sürdürüyor.
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