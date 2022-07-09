Safra kesesi kanseri belirtileri ve tedavisi

Safra kesesi insanlar arasında en sık görülen hastalıklardan biridir. Safra kesesi kanseri ise tam tersi en nadir görülen kanser türleri arasında yer alır. Sindirim sistemi üzerinde görülen kanserlerden biri olan safra kesesi kanseri, ilk evrelerde kendini göstermez. Belirtileri kendini ilerleyen seviyelerde göstermektedir. Eğer tanısı konulduktan sonra önlem alınmaz ise safra kesesi kanserinin ilerleyişi daha da hızlanacaktır. En çok 60 yaş ve üzerinde görülen safra kesesi kanseri hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.
Safra Kesesi Kanseri Nedir?
Kese duvarından dolayı ortaya çıkan ve kötü huylu olan tümörlerden meydana gelen safra kesesi kanserleri sağ kalım oranı en düşük olan kanserdir. Bazı kimyasal maddeler ile birlikte polipler, safra kesesinde meydana gelen iltihaplar ve obezite safra kesesinin temel nedenleridir.
Safra Kesesi Kanseri Neden Olur?
Safra kesesi kanserinin meydana gelmesinde farklı etkenler bulunur. Genellikle kadınlar da ve 60 yaş üstü kişilerde ortaya çıkan safra kesesi kanseri yaşam boyunca vücuda giren zararlı maddeler nedeniyle olabilir. Bunların yanı sıra obezite, dengesiz beslenme ve nitrozamin gibi maddeler de safra kesesinde kanserli tümörlerin meydana gelmesine neden olabilir.
Safra Kesesi Kanseri İyileşir Mi?
Safra kesesi kanseri sağ kalım oranı en düşük kanser türlerinden biridir. Hastalığın tedavisinde ameliyat ile tümörlerin çıkarılması gerekir ancak bu kanser belirtileri ileri evrelerde kendini gösterdiği için çoğu hastanın ameliyat şansı bulunmamaktadır. Ancak erken teşhis yapılabilirse hastanın iyileşme şansı oldukça yüksektir.
Safra Kesesi Kanseri Evreleri
Her kanser türünde olduğu gibi safra kesesi kanserinde de 4 evre bulunur.
- Birinci evrede kanserli tümör sadece safra kesesinin iç bölgesinde görülür.
- İkinci evrede ise dış yüzeydeki müsküler tabakada da kanserli tümörler görülür.
- Üçüncü evrede safra kesesi kanseri tüm duvarları kaplamış bir seviyededir.
- Dördüncü evrede ise kanserli tümörler metastaz yaparak karaciğer başta olmak üzere farklı organlara da yayılmıştır.
Safra Kesesi Kanseri Ameliyatı
Safra kesesi ameliyatında en etkili yöntem cerrah operasyondur. Ameliyat ile birlikte kanserli tümörlerin alınması gerçekleştirilir. Operasyon sırasında karaciğere de tümör yayılmış olabileceği için karaciğerin de bir kısmı alınabilir.
Safra Kesesi Kanseri Belirtileri
Safra kesesi kanseri en çok 60 yaş üstü kişilerde kendini gösterir. Sinsice ilerleyen safra kesesi kanserinin belirtileri de ileri evrede kendini göstermektedir. İşte safra kesesi kanserinin belirtileri:
- Sarılık meydana gelir.
- Karın bölgesinde ağrılar yaşanır.
- Sindirim sisteminde problemler olur.
- Mide bulantısına bağlı kusma meydana gelir.
- Yiyeceklere karşı koku hassasiyeti oluşur.
- Sebepsiz kilo kaybı yaşanır.
- İdrarda koyulaşma meydana gelir. Dışkıda ise beyaz salyalanma oluşur.
Safra Kesesi Kanseri Tedavisi
Safra kesesi tedavisinde cerrahi işlemler uygulanır. Bu cerrahi işlemler ile safra kesesinde bulunan tümörler alınır. İleri evrede tanısı konulabilen safra kesesi kanserinde çoğu hasta ise ameliyat için geç kalmış olabilir. Eğer safra kesesi kanseri ameliyat ile tedavi edilemeyecek bir noktaya ulaşmışsa burada hastanın hayat kalitesinin yükseltilmesini sağlayacak işlemler yapılır. Son dönemlerinde sıcak kemoterapi, endoskopik işlemler ve ağrı tedavisi uygulanır.
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