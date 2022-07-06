Pankreas Kanseri Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? - Pankreas Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Karnın arka bölgesinde bulunan ve 15 cm’ye yakın bir uzunluğu olan pankreas, onikiparmak bağırsağı, mide ve kalın bağırsak ile komşudur. Pankreasın vücutta çok önemli görevleri bulunur. Tükettiğimiz gıdaların sindirimini ve bu sindirilen gıdalardaki glukozun kanda faydalı seviyelerde bulunmasını sağlar. Pankreasta meydana gelen küçük çaplı hasarlar dahi hayati sonuçlara yol açabilir. İşte pankreas kanseri hakkında merak edilen her şey.

Pankreas Kanseri Nedir?

Pankreasta meydana gelen ve çoğalan kötü huylu kitleler pankreas kanseri olarak adlandırılır. Pankreasta meydana gelen kanser ilk olarak baş bölgesinde kendini göstermektedir. Pankreas kanseri de kendi içerisinde farklı türlere ayrılır. En çok görülen pankreas kanseri türü adenokanserdir. Bu kanser türü pankreas kanser türleri arasında en hızlı yayılan ve diğer organlara da sıçrayan tek kanser türüdür.

Pankreas Kanseri Neden Olur?

Pankreas kanseri genel olarak 60 yaş ve üzerinde görülen bir kanser türüdür. Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülür. Sebebi tam olarak bilinmese de pankreas kanserine obezite ve şişman kişilerde daha sık rastlanılır. Bunun yanı sıra ailede pankreas kanserinin olması da genetik nedenler arasında yer alır. Pankreas kanseri öyküsüne bakıldığında sigara içenlerin de bu hasatlığa yakalanma riski daha fazladır.

Pankreas Kanseri Nasıl Geçer?

Pankreas kanserinin meydana gelmesi ile birlikte nasıl geçeceği kişilerin merak ettiği konular arasında yer alır. Bu kapsamda pankreas kanseri tedavisi için teşhis ve tanı çok önemlidir. Kanserin tedavi tespit edilen tanıya göre uygulanır. Uygulanan tedavi yöntemlerinden biri ameliyattır. Ameliyat ile tümörün tamamı çıkarılabilir. Whipple yöntemi ise baş kısmında bulunan tümörü almak için kullanılır. Uzak pankreatektomi yöntemi ise pankreas gövdesi ile birlikte dalak ve pankreas kuyruğunun bir kısmını alınmasıdır. Total pankreatektomi yöntemi ise dalak ve pankreasın tamamının alınmasıdır.

Pankreas Kanseri Belirtileri

İştah kaybı yaşanır ve buna bağlı olarak kişi hızlı kilo kaybeder.

Karın bölgesinde yoğun ağrılar gerçekleşir.

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri artar.

Kişiler kendini her daim yorgun ve halsiz hisseder.

Karın bölgesinde şişlik hissedilir.

Sırt bölgesine kadar ilerleyen ağrılar meydana gelir.

Deride ve göz altlarında sararmalar meydana gelir.

İdrar renginde koyulaşma meydana gelir.

Dışkı sırasında saydam ve yapışkan sıvı görülür.

Pankreas Kanseri Evreleri

Pankreas kanseri diğer kanserlere göre farlılık gösterir ve 5 evreden meydana gelir.

İlk evre kanserin henüz yayılmadığı ve üst kanalda görüldüğü evredir. Bu evrede kanserin tanısı konulamaz.

İkinci evrede ile lokal olarak kanserin büyüdüğü saptanır. Diğer organlara sıçrama gerçekleşmemiştir.

Üçüncü evrede ise kanserli tümörler diğer organlara da sıçramaya başlamasa da bölgesel olarak pankreas içerisinde yayılma gösterir.

Dördüncü bölgede de bölgesel yayılmalar devam eder.

Beşinci evre ise pankreas kanserinin son evresidir. Bu evrede metastaz da gerçekleşir. Pankreas kanseri artık mide, karaciğer, akciğer ve bağırsaklara sıçramıştır. Bu kanser bazı kişilerde beyin gibi en uzaktaki organlara da sıçramış olabilir. Yayılma hızı çok hızlı gerçekleştiği için tedaviye hızlı bir şekilde başlanmalıdır.