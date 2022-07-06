Lenfoma (Lenf) Kanseri Nedir, Neden Olur? - Lenfoma Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Lenfositler, vücudun savunma hücreleridir. Diğer bir adıyla beyaz kan hücreleri olarak bilinen lenfositler kanserleşerek lenfoma kanserinin ortaya çıkmasına yol açar. Eğer erken tanı ve tedavi uygulanmazsa ölümle sonuçlanma oranı en yüksek kanserlerden biri olan lenfoma kanseri her yaş grubunda görülebilir. Genel olarak koltuk altında, kasıklarda, göğüsün üst bölgesinde meydana gelen şişik lenf bezleri ile şüphelenilen lenfoma kanseri hakkında merak edilen, lenf kanseri ne kadar yaşar? nedir? sorularının cevaplarını sizler için yazımızda derledik.

Lenfoma Kanseri Nedir?

Vücutta yer alan ve savunma hücreleri olarak adlandırılan lenfositler zamanla kanserleşebilir. Bu kanserleşmenin nedeni kontrolsüz büyümedir. Lenf bezlerinde ortaya çıkan bu kanser türüne de lenfoma kanseri denir.

Lenfoma Kanseri Neden Olur?

Lenfoma kanserinin neden olduğu merak edilir anca çoğu vakada bu kanserin nedeni bilinmez. Genel olarak HIV ve EBV enfeksiyonlarının lenfoma kanserine sebep olduğu ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra lenfoma kanserinin nedeni genetik de olabilir. Bu yüzden eğer aileden birinde lenfoma kanseri gerçekleştiyse ailenin diğer üyeleri de belirti olmasa dahi belirli aralıklar ile lenfoma kanseri tanısı için testler yaptırmalıdır.

Lenfoma Kanseri Evreleri

Lenfoma kanserinde de diğer türlerde olduğu gibi 4 evre bulunmaktadır.

Birinci evrede sadece bir lenf nodu bölgesinde kanser tespit edilir.

İkinci evrede ya karın bölgesinde ya da göğüs bölgesindeki lenf bezlerinde kansere rastlanır.

Üçüncü evrede hem karın bölgesinde hem de göğüs bölgesinde yer alan lenf bezlerinde kanser saptanır.

Dördüncü evre ise kanserin son evresidir ve farklı organlara da yayılmıştır. Kemik iliğinde ve karaciğerde de kanser görülür.

Lenf Kanseri Ne Kadar Yaşar?

Lenf kanserinin erken tanısında iyileşme oranı yüksektir. Ancak dördüncü evreye gelmiş bir lenf kanseri hastasının 5 yıl yaşama süresi yüzde 65 oranında gerçekleşir. Bu kapsamda Lenfoma kanseri öldürür mü sorusu da en sık sorulan sorular arasında yer alır. Evet, lenfoma kanseri ölümle sonuçlanabilir. Sadece lenf bezlerinde değil diğer organlara da sıçrayan bir kanser türü olduğu için erken ve doğru tedavi uygulanmaz ise hasta hayatını kaybedebilir.

Lenfoma Kanseri Belirtileri

Lenfoma kanseri diğer hastalıkları taklit eden belirtiler gösterdiği için çoğu kişi tarafından bu belirtiler dikkate alınmaz. Bu da hastalığın daha geç tespit edilmesine yol açar. İşte lenfoma kanseri belirtileri:

Kasıklarda, boyunda ve koltuk altında yoğun ağrılar meydana gelir.

İştah kaybı başlar ve buna bağlı kilo kaybı meydana gelir.

Nedeni bilinmeyen ateş ortaya çıkar.

Gece terlemeleri artar.

Öksürük şikayeti artar ve gece uykuyu engeller.

Kişi kendini sürekli olarak halsiz, yorgun ve hasta hisseder.

Lenfoma Kanseri Nerelerde Ağrı Yapar?

Lenfoma kanseri lenf bezlerinde meydana gelir. Bu yüzden kasıklardan, kollarda, koltuk altında, karında ve göğüs bölgesinde ağrı meydana gelir.

Lenfoma Kanseri Tedavisi

Lenfoma kanseri tedavisinde kemoterapi, radyoterapi ve immuniterapi tedavileri uygulanır. Bunun yanı sıra nadir de olsa kök hücre nakli uygulanabilir. Bu kök hücre tedavisi 60 ve 65 yaş üstü hastalarda daha sık tercih edilir.